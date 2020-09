El PP de Béjar se queda solo en la votación del debate sobre la dimisión de la Alcaldesa

En la mañana de hoy, lunes, se ha celebrado una sesión plenaria solicitada por el PP para abordar, en debate, la dimisión de la alcaldesa, Elena Martín. No se trata de una moción de censura, sino un mero debate que ha suscitado la confusión en su planteamiento, hasta el punto de que no estaba claro si se debía votar en el punto o no. Al final se votó con un resultado que no es vinculante y que no se traduce en ninguna decisión plenaria.

Desde las filas socialistas, el pleno solicitado por el PP se ha calificado tras su celebración, como mera pantomima. La concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés se ausentó durante la votación y el resto de los grupos – PSOE y Tú Aportas- aunque presentes, decidieron no votar por no estar de acuerdo con los planteamientos del PP. La situación dista mucho de ser un frente común con la alcaldesa o el equipo socialista, para Tu Aportas, a la espera de una valoración oficial, el equipo de gobierno "ha dado una vuelta de tuerca más" en el enfrentamiento que mantienen ambas formaciones. Tu Aportas mostró en el pleno su total disconformidad con el planteamiento del PP, pero considera que es un pleno importante. No en vano el pleno es el máximo órgano de gestión y control.

El pleno sólo abordaba el debate, pero, al no tratarse de una moción de censura, la votación carece de sentido. El informe de la secretaria no dejaba claro si debía celebrarse votación. Al final se ha celebrado, pero con el resultado expuesto: Los votos favorables de los concejales populares y la no votación del resto de grupos. Aunque Tú Aportas sigue demandando la dimisión de la alcaldesa, pero “no les facilitarán la foto a los concejales del PP”. Las razones para demandar la dimisión por parte de tu aportas siguen siendo las mismas que ya expusieron, incluso antes que el PP

La edil de Ciudadanos, Francisca Andrés, se ausentó de la sesión para no participar en la votación. Los concejales de Tú Aportas no votaron, pero su portavoz, Javier Garrido, expuso las razones por las que siguen solicitando la dimisión de la alcaldesa. Y Aunque los ediles socialistas permanecieron en la sesión, no se pronunciaron. No votaron al considerar la demanda del debate en el pleno, una pantomima por parte del Partido Popular de Béjar.

El Partido popular interpreta como éxito el resultado del debate y considera que “ha sido aprobada la dimisión de la alcaldesa”

También interpreta que sus propios compañeros la han dejado sola el hecho de que los socialistas no se hayan pronunciado. Consideran la ausencia de la concejala de Ciudadanos como una “huida cobarde”. El PP hace cuentas y asegura que el punto ha sido aprobado con sus 8 votos.

El Pleno del Ayuntamiento de Béjar aprueba la dimisión de la Alcaldesa. “Es la primera vez en la historia de Béjar que un Pleno aprueba la solicitud formal de dimisión de un alcalde”, aseguran a pesar de no tratarse de una moción de censura. Lo que no es óbice para que desde las filas populares afirmen que la alcaldesa “no puede seguir ni un minuto mas en su cargo”.

No tiene ninguna legitimidad para seguir de alcaldesa, pues el Pleno que representa a toda la ciudad de Béjar, ha aprobado su solicitud de dimisión. Por una cuestión democrática no puede durar ni un solo minuto más en el cargo.