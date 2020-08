Tu Aportas Béjar exige la dimisión de la alcaldesa

Tu Aportas Béjar solicita que el PSOE, partido en el gobierno del Ayuntamiento de Béjar, asuma responsabilidades políticas por la deriva que ha adoptado el gobierno municipal. Lo hacía en la mañana del viernes, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que manifestaba su preocupación por el rumbo que están adoptando los acontecimientos. Sin duda la postura adoptada por el gobierno local en defensa del hospital, en tela de juicio tal y como ha expresado públicamente Tu Aportas desde que se trasladasen los medios a Salamanca, ha sido el detonante de la decisión del grupo independiente.

Si el PSOE “no atiende a razones”, TAB aceptaría el reto de asumir su papel en una posible moción de censura. Aunque no es el planteamiento de los independientes. Garrido aseguró que incluso algunos socialistas le han trasladado su preocupación por “la deriva” en el gobierno municipal y criticó la inacción política y orgánica del PSOE, destacando la “actitud prepotente de la alcaldesa, incluso con sus propios ediles”. Aunque TAB no daría la alcaldía al PP, pretende que sea un candidato del PSOE el que tome las riendas del Consistorio y seguir colaborando, aunque manteniendo su postura de oposición crítica.

Aunque el hospital puede haber sido el detonante, la crítica de Tu Aportas va más allá. Javier Garrido destacó todos los puntos en los que sustentan su decisión:

Comunicado de Tu aportas Béjar

Cuando nos presentamos a las elecciones municipales, tanto como Agrupación de Electores hace 5 años, como en esta ocasión ya como partido Político, únicamente nos movía y nos sigue moviendo el bien y la prosperidad de Béjar y sus habitantes. Nos presentamos sin deudas ni directrices de nadie ajeno a nosotros. Fuimos el revulsivo de aquellos ciudadanos hartos del bipartidismo que se había instalado en la ciudad. Y siempre nos procuró el que las aportaciones de cambio y de futuro para la ciudad fueran nuestra seña de identidad. En esas elecciones de 2019, los ciudadanos dijeron que querían algo nuevo. Que el camino trazado por los anteriores gobiernos locales no había servido para generar ilusión y futuro.

Hace 14 meses que el partido socialista accedió a la Alcaldía de Béjar. En aquellos momentos, las opciones políticas que salieron de las elecciones del 26 de mayo se presentaban abiertas y con varias incógnitas. ¿Quién accedería a la Alcaldía? ¿Sería posible un cambio? Desde Tú Aportas tuvimos claro desde el primer momento que no íbamos a permitir que el continuismo siguiera instalado en nuestra ciudad. Y nos pusimos desde el primer momento a disposición del segundo partido más votado en las elecciones para que hubiera un giro brusco. Un cambio que esperábamos fuera el revulsivo para que las formas y modos, pero sobre todo el futuro y la ilusión, se presentaran de otra manera. Y desde esa perspectiva apoyamos al PSOE y a Elena Martín Vázquez como alcaldesa de Béjar en la investidura. Con la confianza de que trabajaría un día sí y otro también, para mejorar esa prosperidad tan mermada en los veinticuatro años anteriores

Tú Aportas facilitó la Alcaldía para una nueva gobernabilidad. Desde el primer minuto se acordaron en la asamblea de Tú Aportas dos compromisos con el Partido Socialista. El primero: facilitar un cambio a través del apoyo en la investidura. Y segundo: liberar económicamente la figura de la Alcaldía para que el tiempo dedicado a la ciudad fuera total. Y a partir de ahí este grupo político pasaba a la oposición para controlar la gestión del nuevo equipo de gobierno. Ni los ofrecimientos de liberación, ni los compromisos de responsabilidad en concejalías para los dos concejales de Tú Aportas fueron admitidos. No por no trabajar desde dentro asumiendo concejalías y aportando soluciones a los problemas para crear sinergias que redundaran en beneficio de los ciudadanos, sino porque que queríamos dejarle a la Alcaldesa y al nuevo equipo de gobierno total libertad de movimientos para diseñar y gestionar y para tomar sus decisiones.

Han pasado 14 meses desde que la Alcaldesa tomó posesión. En todo este tiempo no se ha visto cambio alguno. Hemos visto como se han secundado políticas anteriores, y en muchos aspectos actitudes y aptitudes contrarias a ese relevo que se esperaba. Viejas formas de hacer política que no deseábamos en ningún momento. Se cambiaron las personas pero no los modos de resolver los problemas.

En estos meses no hemos visto ninguna intención de aplicar una política rigurosa con la gestión. No se ha diseñando un plan de futuro para Béjar que permita tener un horizonte esperanzador ni se ha trabajado en ese sentido. Por más que lo hayamos propuesto en varias ocasiones no se ha visto ni la intención de acuerdo.

No se ha diseñado un plan de modernización para el desarrollo no sólo turístico de Béjar, sino social, económico, industrial o comercial. No hay un documento que defina claramente hacia donde nos dirigimos. No se ha puesto en marcha la participación para hacerlo y ni siquiera se ha trazado ese rumbo. Y esto es lo más grave. Tomar decisiones sin saber dónde quieres llegar es lo peor para un gobernante o gobernanta.

El plan de reindustrialización que nació muerto no se ha retomado, los presupuestos se trazaron tarde en un momento donde había que forzar un cambio y hasta bien entrado el mes de febrero de 2019 no se llegó a un acuerdo en cuanto a su diseño. Incluso con la llegada de la COVID19 y el cambio de perspectiva, los tiempos fueron alargándose hasta hacerlo insoportable.

La actividad urbanística ha sido nula en estos catorce meses. Los proyectos de futuro aparcados o sin ganas de desarrollarlos. Sin voluntad de poner en marcha políticas de mejora en la gestión para devolver al pueblo lo que es del pueblo, rescatando servicios públicos esenciales para la ciudad. Sin ganas de trabajar en modernizar la administración y sobre todo sin tomar decisiones concretas para la eficiencia y el ahorro.

En estos catorce meses no ha habido un acercamiento a la comarca. Pilar fundamental para el desarrollo. No se han creado sinergias que beneficien el desarrollo y la riqueza de su gente. Es más, ni siquiera ha creado el clima necesario para ello. Únicamente talante despótico y absolutista.

Entre otros temas no se ha sabido jugar con los tiempos para defender la decisión de la Consejería de Sanidad de cerrar la planta de hospitalización del Virgen del Castañar en un momento de crisis sanitaria exigiendo, en primer lugar, una aclaración sobre ello. Es más, su posicionamiento del lado de la Consejería ha sonrojado a muchos Bejaranos y Bejaranas. Y asumiendo, según el equipo de gobierno, ese traslado por SOLIDARIDAD ha provocado que la atención sanitaria de los pacientes de nuestra ciudad y comarca fuera mermada.

La gestión de la estación de esquí de La Covatilla está siendo nefasta. Sin cumplir la promesa de convocar una mesa de trabajo y seguimiento efectiva, ha dejado que las decisiones de futuro pasen por los caprichos de personas que no tienen un plan definido ni estudiado de calidad. Todos pudimos ver en el pleno del pasado año dedicado en exclusividad a la estación de esquí las lagunas y silencios que en este asunto tan importante para la ciudad quedaron en el aire.

En el jardín de El Bosque no se ha sabido dialogar con personas y grupos que, teniendo conocimiento del tema, y con mucho que aportar, se les ha negado incluso el derecho a opinar sobre ello.

Y en el día a día del Ayuntamiento, caos organizativo, nula gestión y falta de compromiso y seriedad.

Hemos esperado lo suficiente como para darnos cuenta de que la señora alcaldesa no va por buen camino. Es más, no creemos ni que tenga un camino marcado y va dando bandazos a un lado y a otro a golpe de ocurrencia. Y pensamos que es ella personalmente quien no deja avanzar las mejoras necesarias y los proyectos para esta ciudad que se han propuesto por parte de los partidos políticos y diversos colectivos que han puesto su tiempo y su trabajo en idear propuestas de futuro tirando por tierra los mismos diciendo que son ocurrencias o fantasías.

Y en estos 14 meses la característica es que habido nula gestión y falta de liderazgo. La falta de empatía, prepotencia y arrogancia hacen pensar en que el futuro de la ciudad y de los Bejaranos y Bejaranas no está por encima de su cargo. Ha sido incapaz de hacer piña con quienes le apoyamos en su elección. Al contrario, nos ha tratado como enemigos, aún sabiendo que nos podía necesitar para llegar a acuerdos.

Irrespetuosa con los compañeros, se permite el lujo de repetir comportamientos desafortunados que debería haber aprendido a no utilizar de anteriores legislaturas. Confunde consejos con imposiciones, ayuda con intereses personales y utiliza el "o conmigo o contra mí" o el "porque yo lo digo", sin acudir al diálogo y al entendimiento político entre partidos, tan necesarios en estos tiempos en los que la unidad debería ser prioritaria. Irreverente incluso con las autoridades provinciales no ha sabido ganarse su respeto para llegar a acuerdos que redunden en la ciudad.

Es por ello que este partido ha decidido pedirle la dimisión y que deje paso a un nuevo tiempo donde se pueda afrontar un futuro esperanzador para los Bejaranos y Bejaranas. Se confió en un nuevo rumbo y una buena dirección y después de 14 meses ese cambio no ha llegado. Y le pedimos al Partido Socialista que tome las riendas de este despropósito. Que intervenga para solucionar una deriva que llevará a la ciudad a tiempos oscuros de los cuales será imposible salir.