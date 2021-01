El PP de Béjar critica que la estación de esquí continúe cerrada

El Partido Popular vuelve, una vez más, a criticar la gestión de la estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla por parte del Ayuntamiento de Béjar. Los Populares aseguran que la ineptitud del consistorio hace perder a la comarca de Béjar miles de euros porque ni la alcaldesa ni el concejal delegado de La Covatilla tienen capacidad para gestionar la estación y no han sido capaces de abrirla un sólo día, teniendo nieve, días festivos y turistas. "Ya se sabía que el día de hoy sería despejado y que había nieve, pero no han tenido ganas para preparar las pistas y han hecho perder a los hoteleros miles de euros".

"Señora alcaldesa, en la estación de esquí no hay días festivos, hay que aprovechar cuando el tiempo es propicio para fabricar nieve, centrarse en una pista y llenarla de nieve con los cañones, y hoy tendríamos abierta la pista de debutantes, y las pistas superiores de la estación utilizando el telesilla", aseguran en un comunicada enviado horas antes de la comunicación oficial de la apertura de la estación para el próximo 6 de enero.

La carretera de acceso a la estación es accesible, tal y como muestran las fotos, lo que ha permitido a cientos de turistas acercarse hasta allí, pero los accesos a las instalaciones no lo están, tal y como denuncian los Populares. A pesar de que los servicios de tienda, cafetería-restaurante, central de reservas, alquiler e información al cliente ya están operativos, tal y como confirma la propia estación.

Desde el PP manifiestan su impresión de que quieren cargarse La Covatilla. "No hay mecánico contratado y el trabajador que está pisando nieve no tiene un contrato para pisar la nieve y sin embargo el trabajador que han contratado para este fin no sabe pisar la nieve ¡Esto es de locos!"

Desde el Grupo Municipal Popular piden que se asuman responsabilidades, "Béjar no puede perder ni un sólo euro más por su vagancia, desgana, inutilidad y pasotismo".