La plataforma sanitaria denuncia la "farsa del Sacyl" con Béjar

Aunque no se haya hospitalizado a pacientes —con lo que no se puede hablar de recuperación de la planta de hospitalización—, la ciudadanía de Béjar se ha desmovilizado tras el anuncio de la administración del regreso de las urgencias y de la planta de hospitalización. No más de la mitad de los asistentes —entre 500 y 600 participantes— de anteriores ocasiones, se concentraron frente al hospital demandando las mejoras sanitarias para Béjar y Comarca. Las autoridades y ediles de la corporación tampoco hicieron acto de presencia en la misma. Si asistieron el alcalde de Candelario y algunos representantes sindicales CSIF y CCOO.

Marisa Díaz, portavoz de la plataforma denunció la "farsa del Sacyl”, en referencia al regreso de la planta de hospitalización, que después de 8 días de su regreso no ha hospitalizado a ningún paciente, algo de lo que era consciente la administración sanitaria, tal y como denuncia Diaz.

“La administración se ha lavado las manos y les ha echado la mierda a los médicos, tienen que conseguir sus derechos, pero no pisotear los nuestros”, aseveró Marisa Díaz, que aseguró, además que no estaba previsto ni siquiera la comida de los pacientes, como prueba de que no pensaban hospitalizar ninguno y solo acallar las protestas.

“Hay doce personas enfermeras y auxiliares, deseando, como profesionales que son, tener pacientes, y están de brazos cruzados, en una planta sin pacientes, con 12 personas haciendo turnos de mañana tarde y noche”, dijo en referencia al despilfarro de recursos por parte de la Consejería de Sanidad para acallar protestas. “La Junta maltrata al personal sanitario y enfrente a los profesionales”.

Diaz denunció que el quirófano se siga infrautilizando, se congratuló por la puesta en marcha del hospital de día. La plataforma sigue denunciando las múltiples carencias sanitarias que implican desplazamientos a las capitales para poder ser atendidos o algunos servicios sanitarios.

La plataforma agradeció la participación de los asistentes a los que se refirió como "valientes" a los que animó a poner reclamaciones. Es la ausencia de reclamaciones lo que esgrime el director médico para no atender los problemas sanitarios en el Hospital de Béjar.

El 23 de mayo tendrá lugar una manifestación de diversas plataformas defensa de la sanidad pública en Salamanca, Díaz animó al ayuntamiento a facilitar autobús para que la gente se pueda desplazar a la capital. "Allí no se va a luchar sólo por los pacientes de Béjar, sí no por los pacientes en general y os animo a ir", anunció Díaz.

Consejería de Sanidad

La consejería, con la que se puso en contacto i-bejar.com guarda silencio y se abstiene de hacer valoraciones relativas a la no hospitalización. Los responsables de comunicación de la consejería aseguran que se tata de un tema "técnico" y que para eso la consejería dispone de "representantes" en las provincias. Verónica Casado no quiso realizar valoraciones políticas sobre la denuncia de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca.