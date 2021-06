Nueva concentración en defensa del Hospital de Béjar tras dos meses sin ingresos

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Púbica de Béjar y Comarca sigue denunciando que la apertura del Hospital de Béjar es ficticia, una medida para "tapar bocas" y acallar las protestas de los bejaranos y comarcanos cuyas voces fueron llevadas hasta Valladolid.

"Dos largos meses ya en los que para callar bocas se dio luz verde a la apertura de la planta de hospitalización. Dos meses de esperas, excusas y de irresponsabilidades de unos y otros. Dos meses en las que los profesionales podemos trabajar durante varias horas con un paciente que está en observación sin una PCR negativa (porque no la tiene hecha), podemos atenderle como merece, hacerle cambios posturales y de pañal, llevarle a RX y trasladarle por el hospital en cama, camilla, silla de ruedas o deambulando entre medias de otros pacientes que esperan a ser atendidos. Dos meses en los que a ese mismo paciente se le niega el ingreso en la planta de hospitalización (en teoría operativa), porque puede tener el COVID y contagiar o contagiarse y necesita, paradójicamente, una PCR negativa”, destaca Marisa Díaz, portavoz de la plataforma.

Entretanto los vecinos de la comarca, tal y como denuncia Díaz, tienen como hospital de referencia un hospital que no es el que ellos elegirían, con todos los trastornos e inconvenientes que supone en la ya precarizada y maltratada forma de concebir la sanidad y los transportes de las zonas rurales.

Las administraciones públicas, “tan dadas a ratios y estadísticas, ocultan el número de personas que van a Salamanca para ser ingresados”. El dinero público sigue siendo malgastado. Se siguen produciendo traslados innecesarios, el número de camas ocupadas en la capital por pacientes que podrían estar cerca de su casa y de sus familias y sobre todo el número de irresponsables implicados en este despropósito.

“En este tiempo la vida sigue, también la muerte, la enfermedad, la irresponsabilidad, el pasotismo, la desgana, la pereza, la tragicomedia de nuestro hospital y la excusa permanente. Y, sin embargo, la pandemia, el virus, ya no son excusa para todo, ni para todos”, destaca la portavoz de la plataforma que se pregunta dónde está el tan bien vendido hospital de día en Béjar y el centro de alta resolución o las promesas hechas a nuestros representantes municipales. Son preguntas que a su juicio se saldan con la conclusión de que el hospital sigue siendo desmantelado.

"Ellos, nuestros representantes, cierran los ojos y nos vuelven la espalda porque si no ven es como si el problema no estuviera. Nos toca a nosotros, por desgracia, recordarles que rendirnos no es nuestra opción y que además tenemos poder de elección y elegiremos. Para eso están las urnas. A lo peor, en fechas más cercanas a las elecciones, empiezan a mover las posaderas porque ven peligrar sus cómodas poltronas”, destaca la portavoz de la plataforma en defensa de la sanidad, realizando una nueva convocatoria el próximo día 30 a las 11:30 horas a las puertas del hospital bejarano.