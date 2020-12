Las inversiones previstas para La Covatilla no atienden a las necesidades según el PP

Alejo Riñones comparecía ante los medios de comunicación para referirse a la inversión de los 4,5 millones de euros destinados a la estación de esquí "Sierra de Béjar la Covatilla" del Plan de Reindustrialización.

La semana pasada el actual equipo de gobierno dió a conocer a los portavoces de los grupos municipales el proyecto que han elaborado. Desde el Grupo Municipal Popular aseguran respetar a los técnicos que han elaborado dicho proyecto, pero consideran que no atiende a las necesidades reales que tiene la estación.

“Lo primero que necesita una estación de esquí para funcionar es la nieve, si no la hay es necesario fabricarla, y para poder fabricarla es primordial una balsa de agua, corriente eléctrica y cañones.”,aseguran y se remiten a un estudio realizado por el PP, que proyectaba aumentar la corriente eléctrica, una balsa de agua de 40.000 metros cúbicos en la parte baja de la estación, para no tener que bombear el agua, y 55 cañones para producir nieve repartidos en las pistas de debutantes, "Las Cimeras", " El Canchal Negro" y "La Covatilla".

El proyecto del equipo de gobierno contempla un nuevo depósito de agua de 2.500 metros cúbicos en la parte alta de la estación, “estamos seguros de que si el PP hubiera dicho arriba el PSOE lo hubiera hecho abajo. Para fabricar 30 cm. de espesor de nieve en un metro cuadrado de terreno son necesarios 24 litros de agua, por lo tanto la balsa pensada es totalmente insuficiente. Su previsión es la instalación de 12 cañones para fabricar nieve, teniendo en cuenta que cada vez nieva menos y es necesario hacer nieve artificial con esa cantidad de cañones no se adelanta nada”, aseguran.

El PP denuncia que el equipo de gobierno ha comprado la máquina pisapistas más cara que existe en el mercado y que entender no es necesaria para una estación como La Covatilla. Cambian de ubicación la pista de debutantes a la parte alta de la estación, algo con lo que el PP no se muestra de acuerdo de acuerdo, ya que debutantes es la pista que más días está abierta en temporada, si se cambia arriba depende del telesilla para subir, y cuando el viento sopla a más de 50 km hora el telesilla no puede utilizarse, con lo cuál esta pista quedará inutilizada muchos días.

El parque de nieve irá ubicado donde está ahora debutantes con pistas artificiales, un grave error para los populares, las pistas sintéticas no las tiene ninguna estación en el país porque no funcionan.

El PP se refiere también a la restauración del antiguo refugio, el PP asegura que se trata de una medida para “contentar a la concejala de Ciudadanos que los sostiene en el gobierno”