Dos candidaturas de Béjar optan a los XV Premios Emprendedores de Salamanca, que la Diputación entregará el próximo 23 de junio en Santa Marta de Tormes. Se trata de Sitta Turismo Activo S.L., con un proyecto de bar-albergue turístico, y Aldrin Andrés Velásquez, con una iniciativa de bar cafetería.

Las dos propuestas bejaranas concurren en la modalidad de Iniciativa Empresarial, dirigida a emprendedores con proyectos no iniciados a 31 de diciembre de 2024 y con un plan de empresa desarrollado.

La presencia de Béjar en esta categoría refuerza el peso del emprendimiento local dentro de unos premios que buscan impulsar el autoempleo, la creación de puestos de trabajo y la fijación de población en el medio rural salmantino.

Peromingo, Lagunilla y La Alberca, otros municipios destacados

Además de Béjar, la convocatoria incluye proyectos de especial interés para el entorno de la comarca.

En Peromingo, Mónica Domínguez opta al Premio a la Actividad Empresarial por una explotación de ganadería de vacuno extensivo en pastoreo estacional.

En Lagunilla, Carlos Martín concurre con el proyecto Roble Camping, también dentro de la categoría de Actividad Empresarial.

La Alberca tendrá un papel destacado en esta edición, ya que la Diputación concederá el Premio a la Trayectoria Empresarial a Embutidos Fermín, empresa familiar fundada en 1956 y reconocida por sus 70 años de actividad y por haber sido la primera firma española en exportar jamón ibérico a Estados Unidos.

Reconocimiento al emprendimiento rural

Los Premios Emprendedores de la Diputación de Salamanca reconocen iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo económico de la provincia, especialmente en municipios rurales.

Las categorías de Actividad Empresarial e Iniciativa Empresarial cuentan con un primer premio de 3.000 euros, un segundo premio de 1.500 euros, un tercer premio de 900 euros y tres accésits de 200 euros.

El resto de candidaturas de la provincia

La convocatoria incluye también candidaturas procedentes de Ciudad Rodrigo, Espino de la Orbada, Campillo de Salvatierra, Carbajosa de la Sagrada, Villoria, Villamayor, Pelabravo, Coca de Alba, Vitigudino, Saucelle, Sequeros, Martín de Yeltes, Terradillos y La Maya.