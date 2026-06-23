La Diputación reconoce el talento emprendedor de Béjar y Peromingo en sus premios provinciales

La Diputación de Salamanca ha entregado este martes los XV Premios Emprendedores, unos galardones que reconocen el talento, la innovación y el compromiso de quienes impulsan proyectos empresariales en el medio rural de la provincia. Entre los distinguidos destacan dos iniciativas de la comarca: Sitta Turismo Activo S.L., de Béjar, que ha obtenido un accésit en la categoría de Iniciativa Empresarial, y Mónica Domínguez García, de Peromingo, galardonada con el tercer premio en la modalidad de Actividad Empresarial.

Sitta Turismo Activo, reconocimiento al emprendimiento desde Béjar

La empresa Sitta Turismo Activo S.L., con sede en Béjar, ha recibido uno de los tres accésits concedidos en la categoría de Iniciativa Empresarial gracias a su proyecto de bar-albergue turístico, una propuesta que apuesta por reforzar la oferta turística de la ciudad y contribuir a la dinamización económica del territorio.

La modalidad de Iniciativa Empresarial premia proyectos que aún no habían iniciado su actividad en el año anterior a la convocatoria y valora aspectos como la viabilidad, la innovación, la generación de empleo, la sostenibilidad y el impacto en el entorno rural. Los accésits están dotados con 200 euros.

Explotación ganadera de Peromingo, tercer premio provincial

Otro de los reconocimientos con protagonismo comarcal ha recaído en Mónica Domínguez García, de Peromingo, que ha obtenido el tercer premio en la categoría de Actividad Empresarial por su explotación de ganadería de vacuno extensivo, basada en un sistema de pastoreo rotacional controlado mediante vallado virtual y tecnología para el seguimiento del ganado.

Este premio reconoce empresas ya en funcionamiento que destacan por su capacidad de consolidación, innovación y contribución al desarrollo económico y social del medio rural. El tercer premio está dotado con 900 euros.

El resto de premiados

En la modalidad de Iniciativa Empresarial, el primer premio fue para Facendera Arribes Sociedad Cooperativa, de Vitigudino; el segundo para Susana García Morán, de Ciudad Rodrigo, por un proyecto de guía de pesca y alquiler de embarcaciones; y el tercero para Agencia Imagi Short Film Distribution S.L., de Villamayor. Además del reconocimiento a Sitta Turismo Activo, también obtuvieron accésits David Sánchez Sánchez, de Saucelle, y Laia Quiñones Vidal, de Sequeros.

En Actividad Empresarial, el primer premio correspondió a Sandra Corvo Macarro, de Ciudad Rodrigo, por su clínica sanitaria multidisciplinar, mientras que el segundo fue para Explotación del Teso S.L., de Espino de la Orbada, dedicada a la producción y venta de legumbres. Los accésits fueron para Lavandería Industrial Mayte S.L. y Servicios e Iniciativas Laborales S.L., ambas de Campillo de Salvatierra.

Embutidos Fermín, premio a la trayectoria empresarial

Durante el acto, celebrado en el auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes, la Diputación concedió además el Premio a la Trayectoria Empresarial a Embutidos Fermín, de La Alberca, en reconocimiento a sus 70 años de actividad y al cumplimiento de 20 años exportando sus productos a Estados Unidos, consolidándose como una de las empresas de referencia de la provincia.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, destacó que todos los proyectos premiados comparten «la ilusión de quien empieza, la determinación de quien cree en lo suyo y el orgullo de desarrollar su vida en el municipio», subrayando el papel del emprendimiento como motor para fijar población y generar oportunidades en el medio rural salmantino.