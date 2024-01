El Casino Obrero de Béjar en peligro de desaparición

El Ateneo Casino Obrero de Béjar, una institución centenaria de la ciudad, podría desaparecer si no se encuentra un recambio para los miembros de su junta directiva.

En una carta abierta a los socios y simpatizantes del Ateneo, la junta directiva ha anunciado que varios de sus miembros, que llevan varios años en sus cargos, desean dejarlos. Sin embargo, no han encontrado a nadie que esté dispuesto a asumir sus responsabilidades. "Si no se encuentra recambio para la junta, esta no tendría más remedio que nombrar una gestora para la liquidación de la sociedad", advierte la carta.

El envejecimiento paulatino de la población de Béjar y su despoblación masiva son dos de las causas que podrían estar detrás de esta situación. El Ateneo Casino Obrero es una entidad que se fundó en 1876 para ofrecer a los trabajadores de la ciudad un espacio de ocio y cultura. Sin embargo, en los últimos años, la población de Béjar ha envejecido y ha disminuido considerablemente. Esto ha influido directamente en la renovación de cargos de la sociedad lo que año tras año ha dificultado la renovación de la junta directiva. La falta de recursos y la escasa renovación de acciones dirigidas a un público joven también han motivado que no exista renovación generacional en el ateneo.

La junta directiva del Casino Obrero ha hecho un llamamiento a todos los socios y simpatizantes para que se involucren en la entidad y ayuden a encontrar un recambio para los miembros que desean dejar sus cargos. La junta ordinaria de la entidad se celebrará el próximo 27 de enero a las 19:30 horas.

El casino necesita socios

Indudablemente la solución pasa por la captación de nuevos socios y que estos abanderen la renovación generacional. La participación en las actividades del ateneo y la promoción de éstas es otra de las soluciones que requiere este foro cultural centenario, cuya desaparición solo contribuiría a agravar la crisis socio económica que asola la ciudad