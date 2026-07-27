Cruz Roja reúne en Béjar a 30 menores en su campamento urbano de verano

El campamento urbano de verano de Cruz Roja en Béjar reúne estos días a una treintena de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. La iniciativa, que se celebra del 20 al 30 de julio en la sede de la asamblea comarcal, gira este año en torno al lema «¿Qué quiero ser de mayor?» y combina actividades educativas y de ocio saludable con el objetivo de fomentar la autonomía, la convivencia y el aprendizaje en un entorno seguro.

Un verano para descubrir profesiones

Durante estas dos semanas, los participantes conocen diferentes profesiones a través de excursiones, talleres y actividades prácticas. El programa incluye una visita al parque de bomberos, el trabajo que realizan los socorristas de La Cerrallana y un recorrido por El Bosque de Béjar guiado por una historiadora.

Además, los menores participan en un taller de cerámica y descubren de primera mano cómo es el día a día de profesiones como la de panadero, jardinero o actriz.

Las actividades buscan reforzar valores como la cooperación, el respeto, la igualdad y el cuidado del entorno, al tiempo que fomentan la autoestima, la empatía y el trabajo en equipo.

Aprendizaje, convivencia y conciliación

El campamento cuenta con la participación activa del voluntariado de la asamblea comarcal de Cruz Roja y ofrece una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones escolares. Asimismo, contribuye a facilitar la conciliación de las familias de Béjar durante el periodo estival.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto "Promoción del Éxito Escolar", con el que Cruz Roja Juventud desarrolla actividades de apoyo a la infancia y la adolescencia en el medio rural a lo largo de todo el año. El programa está financiado por la Diputación de Salamanca.