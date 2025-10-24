Boleros solidarios en Béjar por la educación en Bolivia

Jesús Antonio Fernández Olmedo presenta este mediodía en Béjar su último espectáculo musical, que combina boleros, jazz, taconeo y castañuelas, con una clara vocación solidaria. La actuación tendrá lugar frente al Ayuntamiento de la ciudad y forma parte de la campaña “Un lápiz, una sonrisa”, con el objetivo de recaudar material escolar destinado a Bolivia.

El espectáculo ofrece una muestra de bailes flamencos y versiones de boleros cubanos antiguos, en una fusión artística que busca, en palabras del propio autor, “agitar y concienciar” sobre la realidad de vida de otras personas en el mundo.

Fernández Olmedo ha hecho un llamamiento a la participación de profesorado y estudiantes, así como de cualquier persona interesada en colaborar con la causa, ya sea participando activamente en la campaña o donando lápices, sacapuntas, bolígrafos, folios, libretas o diccionarios inglés-español.

Está previsto que el artista viaje a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el próximo 31 de octubre, donde también visitará la Amazonía boliviana, el Plan Tres Mil y diferentes instituciones educativas de Vallegrande.

Con una amplia experiencia en iniciativas sociales en Lima, Cabo Verde y Senegal, Fernández Olmedo lleva 13 años viajando a Bolivia y destaca por su autofinanciación, sin pertenecer a ninguna ONG ni recibir ayudas públicas o privadas. Su mensaje se centra en transmitir un estilo de vida comprometido y en la elevación del nivel de conciencia social a través del arte.