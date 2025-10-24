Boleros solidarios en Béjar por la educación en Bolivia
El artista presenta este mediodía un espectáculo de boleros y flamenco frente al Ayuntamiento de Béjar para recaudar material escolar dentro de la campaña “Un lápiz, una sonrisa”.
Jesús Antonio Fernández Olmedo presenta este mediodía en Béjar su último espectáculo musical, que combina boleros, jazz, taconeo y castañuelas, con una clara vocación solidaria. La actuación tendrá lugar frente al Ayuntamiento de la ciudad y forma parte de la campaña “Un lápiz, una sonrisa”, con el objetivo de recaudar material escolar destinado a Bolivia.
El espectáculo ofrece una muestra de bailes flamencos y versiones de boleros cubanos antiguos, en una fusión artística que busca, en palabras del propio autor, “agitar y concienciar” sobre la realidad de vida de otras personas en el mundo.
Fernández Olmedo ha hecho un llamamiento a la participación de profesorado y estudiantes, así como de cualquier persona interesada en colaborar con la causa, ya sea participando activamente en la campaña o donando lápices, sacapuntas, bolígrafos, folios, libretas o diccionarios inglés-español.
Está previsto que el artista viaje a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el próximo 31 de octubre, donde también visitará la Amazonía boliviana, el Plan Tres Mil y diferentes instituciones educativas de Vallegrande.
Con una amplia experiencia en iniciativas sociales en Lima, Cabo Verde y Senegal, Fernández Olmedo lleva 13 años viajando a Bolivia y destaca por su autofinanciación, sin pertenecer a ninguna ONG ni recibir ayudas públicas o privadas. Su mensaje se centra en transmitir un estilo de vida comprometido y en la elevación del nivel de conciencia social a través del arte.