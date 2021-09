La concejala hace un balance positivo de las fiestas de Béjar

La concejala de Festejos, Ana V. Peralejo, ha hecho balance de las fiestas patronales de Béjar y ha destacado que todas las actividades programadas han resultado un éxito de organización y participación.

Peralejo ha indicado que se han programado unas fiestas adaptadas a la situación de pandemia y por eso se ha fijado como principal objetivo que toda la ciudad de Béjar fuera una fiesta, pero descentralizando los actos y actividades para evitar aglomeraciones. También ha señalado que se ha diseñado un programa de fiestas inclusivo para que público de todas las edades y todos los gustos tuvieran actos que pudieran disfrutar.

La concejala de Festejos ha reseñado el número de participantes en cada una de las actividades que se han celebrado y ha destacado el éxito del I Festival Fusión Rap con unas 1.800 personas que procedían no solo de Béjar y Salamanca sino de zonas limítrofes como Segovia, Ávila, Madrid o Extremadura. Esta capacidad de convocatoria ha convertido este festival en un referente para los jóvenes. El aforo permitido, reducido por el COVID, ha estado completo los dos días y ha dejado fuera a muchos interesados en asistir. En cuanto al concierto ofrecido por David Otero en el teatro Cervantes, la concejala ha destacado que al ser contratado por la Red de Teatros era obligatorio que la actuación tuviera lugar en el teatro, de ahí que no pudiera trasladarse a otro espacio. El resto de los espectáculos ofrecidos en el teatro de la ciudad como ¡Trash! de Yllana, ‘Sé infiel y no mires con quién’, la revista de Variettes, o el musical ‘Magic Disney’ han contado también con muy buena acogida por parte del público, que prácticamente ha llenado el aforo permitido en casi todas las actuaciones. Ana V Peralejo ha destacado el trabajo realizado por artistas bejaranos de diferentes edades y disciplinas en el musical Magic Disney, que también ha contado con el respaldo mayoritario del público de la ciudad.

Música en las terrazas

Para el Ayuntamiento uno de los grandes éxitos de estas fiestas ha sido la música en las terrazas. La concejala ha informado que el grado de satisfacción, de esta actividad, entre los ciudadanos y los hosteleros ha llevado evaluar que pueda implantarse como elemento común para próximas ediciones.

Para cerrar el balance, la concejala de Festejos destacó que la responsabilidad en la celebración ha sido la principal característica de estas fiestas en época de COVID, pero ha permitido vivir unas fiestas muy participativas y diferentes que se han disfrutado con ilusión y optimismo.

Ferias de San Miguel, Béjar 2021

Del 24 al 29 de septiembre

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Concierto fin de temporada / sábado 25 de septiembre / Hora: 20.30h. / Lugar: Teatro Cervantes. Entradas: 3 € todas las localidades

MÁRTIRES DE LA LIBERTAD. Ofrenda floral/ martes, 28 de septiembre/ Hora: 17.00h. / Lugar: Cementerio de San Miguel

HISPANA LYRICA. Revolución y romanticismo: música española del siglo XIX / Día: martes, 28 de septiembre /Hora: 20.30h. / Lugar: Teatro Cervantes / Entradas: 3 € todas las localidades.

Honores y distinciones

Medalla de la Ciudad, al colectivo sanitario de Béjar y a la comunidad educativa de la ciudad.

Hijo Predilecto, a título póstumo, a D. Mateo Hernández Ramos

Ciudadana Ilustre, a Dña. Ana Fernández-Sesma Cordón

Será el 29 de septiembre a las 20 horas, en el Teatro Cervantes con la entrada libre hasta completar el aforo