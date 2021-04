"La administración sanitaria no tiene intenciones de reabrir el Hospital de Béjar"

Una de las pruebas de que la administración sanitaria era consciente de que no se producirían hospitalizaciones en el Virgen del Castañar era que no habían organizado el sistema para alimentar a los pacientes. El personal de urgencias está de brazos cruzados, sin enfermos a los que atender —lo que no deja de ser una paradoja en tiempos de pandemia— y los urgenciólogos, descontentos por la rotación a la que se ven sometidos, se niegan a hacer ingresos de pacientes.

La plataforma en defensa de la Sanidad de Béjar y comarca denuncia que después de un año la administración no tenga un proyecto “ni ganas de hacerlo porque simplemente nunca estuvo en sus planes reabrir las urgencias hospitalarias veinticuatro horas y mucho menos la planta de hospitalización”, tal y como manifiesta la portavoz de la plataforma sanitaria.

La portavoz de la plataforma se muestra indignada porque la cadena de mandos no resuelve y se limita a enfrentar a profesionales y pacientes. "La jugada perfecta: la JCYL da visto bueno a urgencias hospitalarias 24 horas y hospitalización de pacientes. La Gerencia del complejo hospitalario ejecuta la orden. La dirección médica lo hace posible. La dirección de urgencias se rebota y divide a sus profesionales y la coordinación de urgencias decide hacer rotación de urgenciólogos descontentos, que a su vez protestan y acuerdan (todos menos 1 o 2) no hacer ingresos porque los pacientes no tienen PCR hecha y en caso de buscar solución a este problema (que la hay), argumentan que no tienen obligación de atender los ingresos (y ciertamente así es) porque no son internistas (pese a que tres médicos urgenciólogos, y algunos más, llevan haciéndolo durante más de 30 años). Se contrata personal (con el dinero de nuestros impuestos) para la planta de hospitalización que, muy a su pesar, está de brazos cruzados 24 horas al día esperando pacientes que no llegan. Ni siquiera se había previsto cómo dar de comer a esos pacientes (por algo será)".

Consejería de Sanidad

Para La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca, la consejera se lava las manos, la gerencia se desentiende, la dirección médica no sabe/no contesta, y la inmensa mayoría de los urgenciólogos "en vez de hacer valer sus derechos ante quien corresponda se enzarzan en una guerra absurda contra los vecinos de Béjar y comarca que lo único que han hecho ha sido exigir sus derechos de forma civilizada durante más de un año”.

Para la plataforma, la Junta “se sale con la suya y nos hace ver que, pese a cumplir su promesa, el Hospital de Béjar no es viable y estamos mejor atendidos en Salamanca (centralizando servicios). Conclusión: siempre perdemos los mismos. Reacción: esta vez no han contado con que no hay enemigos pequeños y RENDIRSE NO ES UNA OPCION”, defienden haciendo un llamamiento a la protesta con una concentración día 28 de abril a las 11:30 frente a las puertas de hospital de Béjar.