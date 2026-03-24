​Herida una joven tras volcar su coche en Colmenar de Montemayor

Un aparatoso accidente de tráfico ha movilizado este martes a los servicios de emergencia. A las 12:54 horas, el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada alertando sobre el vuelco de un turismo en el kilómetro 8 de la carretera DSA-280, dentro del término municipal de Colmenar de Montemayor.

​Rescate y asistencia

​La conductora y única ocupante del vehículo, una mujer de 26 años, quedó atrapada en el interior del coche debido a que el vehículo terminó volcado sobre el lateral del conductor, bloqueando completamente su puerta.

​Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, se activó un dispositivo de rescate en el que participaron:

​ Bomberos de la Diputación de Salamanca: Encargados de las labores de excarcelación y seguridad vial.

Encargados de las labores de excarcelación y seguridad vial. ​ Guardia Civil de Tráfico: Para regular la circulación en la zona y realizar el atestado.

Para regular la circulación en la zona y realizar el atestado. ​Emergencias Sanitarias (Sacyl): Que desplazó personal facultativo para atender a la víctima.

​Pronóstico leve

​A pesar de la espectacularidad del vuelco, las primeras valoraciones indican que la joven se encontraba consciente en todo momento y, en principio, presentaba heridas de carácter leve. Tras ser extraída del habitáculo por los bomberos, fue atendida por el personal sanitario en el lugar del siniestro.