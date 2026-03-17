La Guardia Civil desmantela un punto de droga en Guijuelo

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas y dos "guarderías" de sustancias estupefacientes en la localidad salmantina de Guijuelo, en el marco de la operación "Slau", según han informado.

La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando los agentes detectaron la presencia de varias personas consumidoras en la vía pública que portaban dosis con características similares. Esta circunstancia hizo sospechar que las sustancias podían proceder de un mismo punto de distribución en la comarca.

Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores hasta un varón con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que presuntamente utilizaba su vivienda en Guijuelo para la venta de diferentes sustancias estupefacientes.

Registros en una vivienda y dos garajes

El avance de la investigación permitió constatar un flujo constante de personas y vehículos que acudían al domicilio del sospechoso, permaneciendo en el interior durante breves periodos de tiempo.

Asimismo, los agentes localizaron dos garajes próximos a la vivienda, que el investigado visitaba con frecuencia y que presuntamente utilizaba como lugares de almacenamiento y ocultación de la droga.

Con la correspondiente autorización judicial, el pasado 11 de marzo se llevó a cabo la entrada y registro en los tres inmuebles. Durante la actuación, los agentes intervinieron:

792 gramos de cocaína

5.724 gramos de hachís

433 gramos de marihuana

Más de 5.245 euros en moneda fraccionada

Varias balanzas de precisión

Útiles para el corte y distribución de estupefacientes

Un táser y un reloj de una firma de prestigio

Detención e ingreso en prisión

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de un hombre español de 32 años, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El arrestado cuenta además con antecedentes por blanqueo de capitales y lesiones.

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.