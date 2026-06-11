Salamanca destina 140.000 euros a recuperar molinos, lavaderos y otros bienes etnográficos

La Diputación de Salamanca ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 140.000 euros para impulsar la conservación y recuperación del patrimonio etnográfico de los municipios de la provincia. La iniciativa está dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y busca preservar elementos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del medio rural salmantino.

La institución provincial pretende contribuir a la protección de bienes inmuebles de interés etnográfico, al tiempo que favorece su aprovechamiento como recursos turísticos, culturales y educativos en los pueblos de Salamanca.

Ayudas para conservar la arquitectura tradicional

La convocatoria permitirá financiar actuaciones de conservación, mantenimiento o recuperación de elementos patrimoniales vinculados a la cultura popular y la arquitectura tradicional de la provincia.

Entre los bienes que podrán acogerse a estas subvenciones figuran molinos, lavaderos, potros, chozos, hornos, lagares, fuentes, pozos, cruces y otros inmuebles singulares representativos del patrimonio etnográfico salmantino.

La Diputación destaca que estas construcciones constituyen un legado histórico de gran valor y que su protección resulta fundamental para evitar su desaparición y garantizar su transmisión a las futuras generaciones.

Hasta el 80 % del coste de cada proyecto

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80 % del coste de la actuación, con una cuantía máxima de 3.000 euros por proyecto. Los ayuntamientos beneficiarios podrán completar la financiación mediante recursos propios o a través de otras subvenciones compatibles, siempre que no se supere el importe total de la intervención.

La selección de las propuestas se realizará mediante concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración figuran el interés cultural, etnográfico y tipológico del bien, el estado de conservación del entorno y la utilidad social, turística o didáctica del proyecto presentado.

Respeto a los valores patrimoniales

Las intervenciones subvencionadas deberán ejecutarse respetando los materiales, técnicas constructivas y características originales de los inmuebles, con el objetivo de preservar los valores patrimoniales que los hacen únicos.

El plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles a partir de mañana, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Los trámites deberán realizarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca.

Con esta línea de ayudas, la institución provincial refuerza su apoyo a los municipios en la protección de un patrimonio que, además de su valor histórico, constituye un importante factor de desarrollo turístico y cohesión territorial en el medio rural salmantino.