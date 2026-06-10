Béjar recibirá 16.000 euros para reforzar sus servicios sociales básicos

La Diputación de Salamanca destinará este año 16.000 euros al Ayuntamiento de Béjar para reforzar los servicios sociales básicos que se prestan desde la Unidad de Trabajo Social municipal. La aportación forma parte de los convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos de Béjar, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y Villamayor, con una inversión provincial total de 62.000 euros.

Béjar recibirá 16.000 euros para servicios sociales

El objetivo de estos acuerdos es mejorar la gestión de las prestaciones esenciales del sistema público de servicios sociales en el ámbito local, especialmente aquellas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o exclusión social.

Los convenios se enmarcan en la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, que garantiza como derechos subjetivos una serie de prestaciones básicas para la ciudadanía.

Atención social más cercana a la ciudadanía

La Diputación señala que el objetivo principal es reforzar la atención social de proximidad, de forma que los vecinos puedan acceder a estos recursos a través de estructuras municipales cercanas y coordinadas con la institución provincial.

Entre las prestaciones incluidas figuran la información, orientación y asesoramiento social, la valoración y seguimiento de casos, la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. También se contemplan la atención en centros de día y residenciales, la gestión de situaciones de urgencia social y la protección de menores, entre otras actuaciones.

Compromisos de la Diputación y los ayuntamientos

La Diputación de Salamanca, a través del área de Bienestar Social, asumirá la financiación del personal técnico, el apoyo especializado, la coordinación de la red provincial de servicios sociales y la puesta a disposición de herramientas de gestión.

Por su parte, los ayuntamientos beneficiarios deberán garantizar la atención directa a la ciudadanía desde sus Unidades de Trabajo Social, además de disponer de los medios materiales, organizativos e informáticos necesarios para el desarrollo del servicio.

Reparto de las ayudas provinciales

La aportación económica prevista será de 18.000 euros para Santa Marta de Tormes, 16.000 euros para Béjar y 14.000 euros para Peñaranda de Bracamonte y Villamayor, respectivamente.