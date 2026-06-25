El Plan Veo suma 2.331 solicitudes en Salamanca en seis meses

El Plan Veo ha recibido 2.331 solicitudes en la provincia de Salamanca durante sus seis primeros meses de funcionamiento, según los datos facilitados sobre este programa de ayudas dirigido a menores de hasta 16 años inclusive.

La iniciativa ha permitido mejorar el acceso a soluciones ópticas para niños, niñas y adolescentes, principalmente mediante la adquisición de gafas, que representan el 88,13% de las ayudas tramitadas. Las lentillas suponen el 13,25% de las solicitudes.

Astigmatismo, miopía e hipermetropía, los problemas más detectados

Los principales problemas de refracción detectados entre los menores beneficiarios del Plan Veo en Salamanca son el astigmatismo, presente en el 74,38% de los casos; la miopía, con un 53,90%; y la hipermetropía, con un 42,21%.

El programa busca facilitar que las familias puedan acceder a una corrección visual adecuada en edades tempranas, una cuestión clave para el desarrollo escolar y cotidiano de los menores.

50 ópticas adheridas en la provincia

La elevada participación del sector óptico ha sido uno de los factores que ha permitido extender el alcance de la medida. En Salamanca se han adherido 50 establecimientos de un total de 67, lo que supone un 74,63% del sector óptico provincial.

Esta implantación facilita que las ayudas puedan tramitarse en distintos puntos de la provincia, acercando el servicio a las familias.

Continuidad del programa hasta 2026

El Plan Veo tiene vigencia, por el momento, hasta el 31 de diciembre de 2026. La financiación prevista alcanza los 70 millones de euros en 2026, tras la última dotación incorporada al programa, de 23,4 millones, lo que permitirá dar continuidad a la iniciativa en 2027.