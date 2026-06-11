El domingo, Salamanca se viste de blanco por tu sanidad

La capital salmantina acogerá este domingo 14 de junio una nueva Marea Blanca convocada por la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública y respaldada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA). Ambas organizaciones presentaron la movilización este jueves en rueda de prensa en la sede de FEVESA, donde hicieron un llamamiento a vecinos de la capital y de toda la provincia a llenar las calles vestidos de blanco.

La marcha partirá a las 11:30 horas desde la entrada del Hospital Nuevo, en el Paseo de San Vicente, y recorrerá la ciudad hasta la Gerencia de Área, en la avenida Mirat, bajo el lema «Por la defensa de la sanidad pública».

La protesta pone el foco en el deterioro progresivo del sistema sanitario: listas de espera que no dejan de crecer —los convocantes cifran en más de 30.000 los pacientes que aguardan un diagnóstico en la provincia—, una Atención Primaria saturada y con falta de profesionales, el recorte y cierre de servicios en el medio rural y el incremento de las derivaciones a la sanidad privada.

Regina, presidenta de FEVESA, apeló directamente a la ciudadanía: «La sanidad pública no se vende, se defiende; el domingo pedimos a los vecinos y vecinas de Salamanca que salgan a la calle, vestidos de blanco, para exigir la atención que merecen». La Plataforma, por su parte, advirtió de que «más de 30.000 personas a la espera de un diagnóstico no son una estadística, son vidas en espera», y reclamó una sanidad «pública, universal y de calidad» que, subrayaron, «se defiende entre todos».