La gestión de residuos, un reto para los centros sanitarios

Un centro sanitario puede generar en un solo día varios kilos de residuos que, a simple vista, no parecen gran cosa: guantes, gasas, agujas, bisturíes, mascarillas, ... El problema aparece cuando ese material entra en contacto con sangre, fluidos o sustancias químicas. A partir de ahí ya no hablamos de basura, sino de residuos que puede transmitir infecciones o resultar tóxico si se manipula de cualquier manera.

Aquí es donde muchos profesionales y centros sanitarios creen que basta con tener un contenedor específico, cuando en realidad también hace falta una separación correcta, transporte autorizado y documentación en regla. Por eso cada vez más centros sanitarios contratan empresas especializadas en gestión de residuos sanitarios para el asesoramiento, gestión, recogida periódica y la documentación que exige la ley.

¿Qué tipo de residuos estamos hablando exactamente?

No todo lo que sale de una consulta médica tiene el mismo nivel de riesgo. Hay papel, cartón, vidrios, envases, … cosas que perfectamente podrían ir al contenedor. Y luego está el otro extremo: agujas, mascarillas, bisturíes, restos de medicamentos. Entre medias hay un abanico bastante amplio, y ahí es donde suele complicarse la cosa para quien no está familiarizado con la normativa.

En España, para colmo, no existe una ley estatal. Cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, lo que significa que lo que vale en la Comunidad de Madrid puede no ser válido en Castilla y León o en Andalucía. Aun así, casi todas coinciden en organizar los residuos por grupos según su peligrosidad:

Los que se pueden asimilar a residuos urbanos normales (papel, cartón, restos de oficina).

Los biosanitarios de riesgo (es decir, los que pueden transmitir infección o causar daño directo): material punzante, sangre, cultivos, vacunas vivas... aquí ya hablamos de residuo peligroso en sentido estricto, con obligaciones legales específicas.

Los citotóxicos o citostáticos: restos de ciertos medicamentos oncológicos, por ejemplo, que exigen un tratamiento aparte por su toxicidad.

A eso se añaden, según la comunidad, los residuos químicos, los radiactivos y los restos anatómicos, cada uno con su protocolo propio.

Cuando la separación falla, todo falla.

Esto es algo que se repite mucho entre quienes se dedican a esto: si el error se comete en el origen, ya no hay quien lo arregle después. Si un residuo biosanitario acaba mezclado con papel de oficina, no solo se dispara el coste del tratamiento para tratar de solucionarlo, es que se está incumpliendo la ley. Y las sanciones en este ámbito no son precisamente simbólicas.

Hay algo que además se olvida con frecuencia, la documentación. Cualquier centro sanitario está obligado a registrarse como productor de residuos peligrosos y a guardar los certificados que acreditan que cada retirada se ha hecho correctamente. Si un día llega una inspección, esos papeles son literalmente lo único que te salva. Sin ellos, da igual lo bien que se haya hecho todo en la práctica.

¿Merece la pena externalizarlo?

Para la mayoría de centros sanitarios y clínicas, sí. La normativa cambia de una región a otra, los plazos de retirada varían según el tipo de residuo, y hay que formar al personal para que sepa distinguir un contenedor de otro sin dudar. Delegar esto en una empresa especializada ahorra tiempo y dolores de cabeza.

Al final, todo se reduce a una idea sencilla, cuanto mejor se clasifique un residuo desde el primer paso, menos problemas da después. Parece obvio dicho así, pero es precisamente lo que más falla en muchos centros sanitarios.