Castilla y León cambia las vacunas: estas son las novedades

Castilla y León ha introducido cambios relevantes en el calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de la vida, con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades infecciosas y mejorar la cobertura sanitaria en distintos grupos de población.

La actualización, efectiva a partir del 1 de abril de 2026, incorpora medidas que afectan a la vacunación infantil, a la protección de jóvenes frente al virus del papiloma humano y a la inmunización de las personas mayores frente a infecciones respiratorias graves.

La vacuna de la gripe se amplía hasta los 11 años

Uno de los cambios más significativos es la extensión de la vacunación sistemática frente a la gripe en la población infantil hasta los 11 años de edad.

Esta decisión continúa la estrategia iniciada en campañas anteriores, en las que la comunidad fue ampliando progresivamente la edad de acceso a esta inmunización con el fin de reducir la transmisión del virus en entornos escolares y familiares.

Además de proteger a los menores, la medida busca disminuir el impacto asistencial durante los periodos de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Captación activa de varones jóvenes para la vacuna del VPH

El nuevo calendario sanitario incluye también una captación activa de hombres de hasta 25 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH).

Con esta iniciativa se pretende incrementar la protección frente a patologías asociadas a este virus, entre ellas diversos tipos de cáncer, y mejorar las tasas globales de vacunación en la población joven.

Más cobertura frente al neumococo en personas mayores

La actualización contempla igualmente cambios en la estrategia de inmunización frente al neumococo en mayores, con el objetivo de ampliar la protección frente a más variantes bacterianas relacionadas con neumonías y otras infecciones respiratorias graves.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el calendario oficial establece las vacunas recomendadas en cada etapa de la vida y subrayan la importancia de mantener altas coberturas vacunales como herramienta clave de salud pública.