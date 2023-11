En Valdesangil ya ondea la pancarta "Formamos Parte de la España Despoblada, Conduce Despacio, No Sobran Vecinos"

En la localidad de Valdesangil ondea desde hace unos días con orgullo una pancarta que reza: "Formamos Parte de la España Despoblada, Conduce Despacio, No Sobran Vecinos". Este llamamiento, iniciativa de José Sánchez Amor, busca concienciar sobre la problemática de la despoblación que afecta a muchas localidades rurales.

El autor de la iniciativa espera que los 4.985 pueblos restantes sigan el ejemplo de Valdesangil y se unan a esta causa para que el mensaje sea cada vez más visible y llegue a los poderes públicos. La despoblación es un desafío crítico en muchas áreas rurales de España, y se espera que esta pancarta inspire a tomar medidas urgentes para abordar este problema.

Valdesangil, al igual que muchas localidades de la mal llamada “España Vaciada” sufre innumerables problemas por la centralización de los servicios en localidades de mayor población.

Hace unas semanas conocíamos que al problema de acceso a la localidad de Valdesangil, debido al mal estado de la carretera, se unía el problema de la sanidad que también afecta a otras localidades de la comarca.

Debido a la falta de médicos en la zona, con un cartel en la puerta del consultorio de Valdesangil, se informaba a los vecinos, muchos de ellos de avanzada edad y con recursos limitados para desplazarse a Béjar, que “Dados los problemas para cubrir las consultas médicas no se puede prever cuando la consulta será presencial”, indicando un número de teléfono para las urgencias.

José Sánchez Amor, promotor de la iniciativa “Conduce despacio, no sobran vecinos”, que se mantiene muy activo en la lucha del bienestar social, exige al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que cumpla la palabra dada antes de las elecciones de que no iba a cerrar ninguno de los consistorios locales. “Que los dote de personal y medios y que en la futura ley de sanidad los blinde, en los pueblos viven personas muy mayores y con movilidad reducida que no tienen medios para trasladarse a otros lugares que tengas consultorios, MENOS COCHES OFICIALES, MENOS ASESORES, MENOS CONSEJERÍAS y más docentes y médicos”, reivindica Sánchez Amor.

Carretera de acceso a Valdesangil

A raíz de las informaciones publicadas en relación con el proyecto de ensanche y refuerzo de la carretera DSA-254 de acceso a Valdesangil desde la N-630 y las peticiones realizadas para mejorar el trazado de esta, se realizó una reunión entre el alcalde Alejandro Romero, alcalde pedáneo, con los técnicos de la Diputación de Salamanca para comunicarle que el proyecto estaba cerrado y que no se iba a modificar.

Sánchez Amor, en declaración a este medio, denuncia que los técnicos provinciales desconocen la problemática del trazado y el tráfico real de la vía ya que según sus palabras se están basando en un informe de hace varios años. “No han pisado la carretera en su vida porque desconocen que el ayuntamiento de Béjar construyó un complejo polideportivo La Cerrallana y toda la circulación va por dicha carretera”, quien además exige que se haga público dichos informes con su fecha.

Anteproyecto de Ley al Fomento del Desarrollo rural y al Impulso Demográfico

En relación con el fomento del desarrollo rural, uno de los compromisos normativos más relevantes de esta legislatura de la Junta de Castilla y León, hemos conocido la aprobación de un proyecto de ley que aborde las medidas necesarias dirigidas al desarrollo del medio rural en la Comunidad de Castilla y León y al impulso demográfico.

Con esta norma se pretende conseguir, por un lado, el impulso demográfico de la Comunidad, acorde con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que favorezca un desarrollo social, económico y ambiental sostenible y territorialmente equilibrado, de forma que las personas consideren Castilla y León como el lugar idóneo para vivir, establecerse y, si así lo desean, desarrollar el proyecto familiar que libremente escojan.

Esta futura ley debe contener la regulación integrada y sistemática de aquellas acciones y medidas que son coadyuvantes en el progreso del desarrollo social y económico de la Comunidad en el medio rural, en el avance del acceso universal de sus ciudadanos a los servicios públicos y en el impulso demográfico en Castilla y León.

El plazo que tienen los ciudadanos para presentar sugerencias para su inclusión en la norma se ha iniciado el 27 de octubre y estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre inclusive.