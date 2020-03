Valdesangil no quiere que le quiten servicios sanitarios

La protesta de los vecinos de Valdesangil, pedanía bejarana, ha sido contundente para tratar que el consultorio médico se mantenga abierto y muestran su disconformidad con la politíca sanitaria de la Junta para con las zonas rurales.

Los vecinos de la pedanía no confían en que el el Plan de Reforma de la Sanidad Rural no afecte a la provincia de Salamanca y ya han dejado clara su postura contraria, saliendo a la calle. No se fían de los políticos que afirman que los planes no afectarán a la provincia de Salamanca.

Con el conocido y generalizado lema "Nuestro médico se queda" los vecinos de Valdensagil se concentraron en la plaza de la localidad. Allí leyeron un manifiesto contra la reforma sanitaria en las zonas rurales. En los consultorios del plan de la administración sanitaria no habrá consulta semanal programada, no acudirán médicos en horarios establecidos. Sólo se realizarán consultas previa cita.

No son pocas las localidades que se han sumado a la campaña de una reforma considerada “muy negativa para los pequeños municipios ya que, entre otros inconvenientes, no habría consulta semanal programada, es decir, no irán ni médicos ni enfermeras a las horas de consulta en horario establecido, tal y como sucede ahora. Los profesionales sanitarios sólo acudirán al consultorio previa cita concertada o a petición (telefónica, telemática…) del paciente”.