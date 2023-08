Valdesangil: "Conduce despacio, no sobran vecinos" para luchar contra la España Vaciada

En un valiente esfuerzo por enfrentar los desafíos que afectan a la España vaciada, José Sánchez Amor, vecino de Valdesangil, ha lanzado la iniciativa "Conduce despacio, no sobran vecinos". Con esta campaña busca no solo sensibilizar a los conductores sobre la importancia de reducir la velocidad en áreas rurales, sino también llamar la atención de los poderes públicos hacia los problemas que aquejan a estas comunidades.

En un contexto en el que la despoblación rural sigue siendo un problema crucial, esta iniciativa cobra fuerza al resaltar la necesidad de preservar los vínculos comunitarios y la seguridad de los residentes. El propósito principal de la campaña es recordar a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas donde la presencia de peatones, ciclistas y animales es más frecuente. El llamado "Conduce despacio, no sobran vecinos" también busca llevar un mensaje contundente a los responsables gubernamentales y a la sociedad en general.

El vecino de Valdesangil, impulsor de esta iniciativa, espera que su mensaje sea escuchado no solo por los automovilistas, sino también por los legisladores y líderes locales. José se queja de la carencia de infraestructuras que existe actualmente en las zonas rurales y más concretamente en Valdesangil donde pone como ejemplo la subvención de la Diputación de Salamanca para la carretera que a su juicio es claramente insuficiente “queremos que se amplíe porque no caben dos coches a la vez, si te encuentras con el autobús o in camión te tienes que ir a la cuneta, con este dinero no llega. Al menos pedimos que nos quite las tres curvas ciegas que hay. No un simple parcheo”, asegura José, que nos recuerda además el aumento de tráfico de la carretera desde Béjar a Valdesangil desde que se instaló el complejo de La Cerrallana.

Pero los problemas en áreas rurales no se limitan solo al tráfico. La escasez de servicios de salud, educación, empleo y la dificultad en acceso a servicios bancarios son aspectos que se han vuelto cada vez más apremiantes. Por todo ello, José pretende expandir esta iniciativa a toda Castilla y León “podría convertirse en una poderosa herramienta para generar presión en busca de soluciones a estos problemas fundamentales”.

La iniciativa "Conduce despacio, no sobran vecinos" es un ejemplo elocuente de cómo una simple acción puede tener un impacto profundo y positivo en la España vaciada. Valdesangil, junto con otras localidades en circunstancias similares, busca un cambio real en la mentalidad de la sociedad y en las políticas públicas. Con cada conductor que abraza esta causa, el mensaje se propaga: en un país donde cada vecino importa, la responsabilidad de mantener un entorno seguro y propicio para la vida comunitaria es compartida por todos.