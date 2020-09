El PSOE tiende de nuevo la mano a Tú Aportas para formar gobierno

El PSOE asegura que el PP ha usado de manera torticera la legislación municipal. “Montó el pasado lunes un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento a su conveniencia, en el que se debatió sobre la solicitud de dimisión de la Alcaldesa planteada por otro Grupo hace unas semanas en rueda de prensa”.

Para los socialistas el Partido Popular, es perfectamente consciente de que el Pleno no tenía ningún recorrido, ya que las decisiones en él adoptadas no tienen ninguna validez. "Pero, aun así, exigió su celebración. El resto de Grupos Municipales no quisieron participar en la pantomima (manteniendo sus posicionamientos previos), y no participaron en la votación. Algo muy distinto a la abstención, aunque el resultado sea el mismo", tal y como aseguran los socialistas.

En relación con la solicitud de dimisión de la Alcaldesa planteada por Tú Aportas, desde el Grupo Municipal Socialista insisten en la propuesta (extensible a la concejala de Ciudadanos) de que entren a formar parte del Equipo de Gobierno. Además de ello, reiteran la oferta, realizada al inicio de la legislatura, de elaborar entre los tres grupos un programa conjunto a desarrollar en los próximos años. “Creemos que es lo que la ciudadanía demanda, y lo que la ciudad necesita.” aseguran desde el Grupo Municipal Socialista