Alumnos del María Auxiliadora de Béjar trabajan para recuperar la memoria textil

El Colegio María Auxiliadora de Béjar ha puesto en marcha el proyecto educativo "Hilando memorias", una iniciativa de Aprendizaje-Servicio que busca preservar la historia de la industria textil local a través del testimonio de antiguos trabajadores del sector.

El alumnado de 3.º de Educación Secundaria Obligatoria ha comenzado a grabar entrevistas a personas que desarrollaron su labor profesional en las fábricas textiles durante las décadas de los años 60 y 70, una etapa clave en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Según explican desde el centro educativo, el objetivo es recuperar y difundir la memoria industrial de Béjar, recogiendo recuerdos, experiencias y anécdotas que formarán parte de un documental elaborado por los propios estudiantes.

Investigación histórica y compromiso social

El proyecto combina la investigación histórica con el aprendizaje práctico y el compromiso con el entorno. Antes de iniciar las entrevistas, los alumnos participaron en una charla impartida por la historiadora Carmen Cascón y realizaron una visita a la fábrica Manuel Bruno, una de las empresas textiles que continúan en activo en la localidad.

Además de la grabación del documental, la iniciativa incluye la elaboración de bolsos confeccionados con retales textiles donados por la propia fábrica. Estos productos incorporarán un código QR que permitirá acceder al trabajo audiovisual, convirtiéndose así en un soporte para divulgar la memoria de la tradición textil bejarana.

Actividades educativas dentro del propio centro

El proyecto también tiene una vertiente pedagógica interna. Los estudiantes de Secundaria están desarrollando talleres y actividades dirigidas al alumnado de Primaria, con el fin de acercarles la historia industrial de Béjar y reforzar el vínculo entre generaciones.

Desde el colegio subrayan que la iniciativa pretende dar voz a quienes protagonizaron una etapa fundamental en la historia local, evitando que sus vivencias se pierdan con el paso del tiempo. Las grabaciones permanecen abiertas a la participación de todas aquellas personas que trabajaron en el sector textil y deseen compartir su experiencia.

Una nueva iniciativa en la línea de proyectos educativos del centro

"Hilando memorias" se enmarca en la trayectoria de proyectos de Aprendizaje impulsados por el centro en los últimos años, caracterizados por su vinculación con la realidad social, cultural y medioambiental de Béjar.

Entre ellos destaca el proyecto "Tejiendo Raíces", desarrollado por alumnado de 4.º de ESO, que promovió la cooperación intergeneracional y la sostenibilidad mediante talleres comunitarios y la creación de una instalación artística con piezas de crochet reciclado en el Parque de La Corredera.

Asimismo, el centro ha participado en iniciativas educativas como "Rompiendo barreras", centrada en la sensibilización sobre la discapacidad y la mejora de la accesibilidad en el entorno escolar, el programa "Una sola voz", orientado a la educación ambiental, la inclusión social y el conocimiento del patrimonio natural y cultural del entorno.