El presidente de Extremadura visita Béjar en un acto electoral de los socialistas

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asistió en Béjar a un mitin para apoyar a los socialistas salmantinos y castellano leoneses ante las elecciones regionales, «en este reto que llaman vivir en la "España despoblada" no hay otra opción que el empleo y la vivienda, es decir, los gobierno tienen que poner entre sus objetivos que la gente tenga trabajo digno y un lugar decente donde poder vivir o difícilmente la gente se va a querer quedar o venir», palabras de Guillermo Fernández Vara en declaraciones a los medios antes de participar en el acto de campaña.

Y eso es lo que desde el PSOE se asegura que está haciendo ya el Gobierno de Pedro Sánchez, con una estrategia muy ambiciosa en materia de empleo y de vivienda tras poner como ejemplo la reforma laboral, la ley de vivienda, la subida de las pensiones ha continuado Fernández Vara, “antes, en este mes de enero cuando gobernaba el PP los pensionistas recibían una carta con una subida de 0,25 puntos y ahora han recibido una con un aumento de 3 puntos”.

Ese es el modelo y el proyecto del PSOE y de los socialistas, y ese es el gobierno de Luis Tudanca en Castilla y León, argumentan desde las filas socialistas que a la vez se muestran “preocupados por los problemas de la gente y los ciudadanos de esta tierra tienen que decidir ahora, el próximo 13 de febrero, qué futuro quieren para sus hijos, y eso se elige metiendo una papeleta en la urna”, “metiendo la papeleta de futuro, de oportunidades que lidera Luis Tudanca, o la papeleta que representa más de lo mismo del PP”.

"No da igual que gobierne uno o gobierne otro” dijo el presidente de los extremeños, “porque no es igual salir de las crisis recortando que salir de las crisis invirtiendo y ayudando a la gente más vulnerable [...] y ese reto solo lo puede ganar en Castilla y León un gobierno socialista encabezado por Luis Tudanca frente a un Mañueco que lo único que ha hecho es poner el interés suyo personal por encima del interés de las personas tomando la decisión de convocar unas elecciones, a sabiendas de que era una decisión no buena para esta tierra, en plena pandemia y con el reparto de los fondos europeos en juego, con el único objetivo de ganar”.

Un argumento en el que ha incidido el cabeza de lista a Cortes por el PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, en el acto celebrado "en el lugar donde está la cuna del socialismo salmantinos" refiriéndose a Béjar, donde se encuentra la Agrupación Local Socialista más antigua, y donde ha pedido el voto, y ha llamado a ir a las urnas de forma masiva “para votar PSOE si no queremos que Mañueco nos desgobierne cuatro años más”.

Pablos ha pedido el voto para “la única opción de cambio para esta tierra y que no es otra que la que encabeza Luis Tudanca” y ha dado tres motivos, el primero “por decencia” tras hacer alusión a las supuestas trampas que hizo Mañueco a sus compañeros en las primarias de su partido, “una persona que hace trampas no puede ni merece ser presidente de Castilla y León". El segundo motivo argumentado “por higiene democrática” en referencia a los más de 35 años de gobierno del PP en la Junta que, a su juicio, han convertido esta Comunidad “en su cortijo particular”, un gobierno “caracterizado por la corrupción en forma de mordidas, comisiones y sobrecostes”. El tercer motivo esgrimido por los socialistas, por experiencia de futuro, “no podemos creer a los que dicen que ahora van a hacer lo que no han hecho en 35 años”, tras poner como ejemplo el cierre de los consultorios, “los han cerrado, han aniquilado la sanidad pública y ahora dicen que la van a blindar”, concluyó.