El PP indignado con el cierre hoy de La Covatilla

El Partido Popular de Béjar continúa reprochando la labor del equipo de gobierno, en concreto de la alcaldesa y el concejal delegado de la estación de esquí, en la gestión de La Covatilla.

Con gran parte de España colapsada por la nieve que está dejando la borrasca filomena, con la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recomendando evitar los desplazamientos por carretera y con la carretera de acceso a la estación de esquí en estado "intransitable" según la DGT desde la jornada de ayer, los populares bejaranos insisten en que se dan las condiciones para que la estación de esquí permanezca abierta.

Los populares critican que "a las 9 y media de la mañana, cuando las instalaciones de la estación de esquí deben estar en orden de marcha hace horas, es ahora cuando se comienzan a limpiar los accesos y el parking, no hay nadie trabajando en remontes, y ni siquiera se ha limpiado de nieve. La cinta transportadora de debutantes se encuentra tapada de nieve. Por supuesto, la cafetería cerrada. Todo ello con la carretera de acceso a la estación con solamente 2 cm de nieve en ella".

El Partido Popular insiste en que estás condiciones son habituales en una estación de esquí. y se pregunta el motivo por el que no se ha abierto la estación durante la jornada de hoy, "¿Por qué ha nevado?, señores responsables de la estación, por estos motivos no abriría ninguna estación de esquí en el mundo. ¿Es que cuando nieva no abren las estaciones del pirineo, de Francia, Alemania, Suiza…? ¿Por qué no se ha preparado el remonte de las pistas de debutantes y la cinta transportadora? ¡¡¡Que no han caído 5 metros de nieve...!!!! ¡¡¡Que hay personas que han subido a la estación está mañana sin problemas!!!". A pesar de las afirmaciones de los Populares, estaciones de esquí cercanas a la bejarana, como son las de La Pinilla o Valdesquí, ambas del sistema central, han permanecido cerradas durante toda la jornada.

Además, desde la formación azul critican que el material de evacuación del telesilla de la estación "está todo desparramado por el cuarto de los pisteros, con los petates de evacuación deshechos, cuerdas tiradas y llenas de nudos" y causan de mentir tanto a la alcaldesa como al concejal delegado por asegurar que este todo preparado.