El PP espera la comparecencia del edil delegado de La Covatilla

El PP sigue esperando la comparecencia del concejal de Deportes y encargado de La Covatilla. Dice hacerlo desde hace más de un mes. El partido quiere que el edil responsable de la estación de esquí comparezca en las comisiones informativas y no en las Juntas de Gobierno en las que el PP no tiene representación. Aseguran que la actitud del edil se debe a que no quiere “responder a sus preguntas”

Al mismo edil reclaman saber cómo va a aplicar la Ley del Deporte en lo que concierne a escuelas deportivas municipales y la relación entre clubes, monitores y Ayuntamiento. El propio concejal promovió una conferencia Informativa para explicarles las consecuencias y las responsabilidades de la aplicación de la ley del deporte.

El PP se atribuye el mérito el pago a las escuelas deportivas por parte del Ayuntamiento. “Gracias a la solicitud del Partido Popular se va a pagar de manera inmediata a las escuelas deportivas, ya que el dinero lo tiene el Ayuntamiento en caja desde el mes de Noviembre. Ya va siendo hora”, señalan en una nota pública.