El PP denuncia que no se dan las condiciones para abrir la estación de esquí

Según el PP el personal de la estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla no conoce y no ha realizado ensayos de evacuación y no existe personal suficiente que cumpla con ello. Es decir, no hay un equipo de personas capaces de llevar a cabo el salvamento del telesilla. Para el PP se está incumpliendo la ley.

En caso de ser necesario ejecutar el plan de salvamento, no se va a poder hacer, aseguran. Las averías suceden, y aunque el telesilla cuenta con un motor eléctrico con el que funciona normalmente, y un motor térmico para sustituir al anterior, hay elementos que no están duplicados, como el reductor, volantes, etc., etc., por lo que es posible que se den las circunstancias para tener que evacuar el telesilla. Esto ya ocurrió en marzo de 2014, estando el actual director de la estación, y estuvo parado el telesilla durante una hora y media.

“Esto es muy grave, si hay una avería y no se puede mover el telesilla, con los medios de la estación no se puede evacuar a las personas. En estas condiciones no se puede abrir al público”, asegura el PP en un comunicado.

El telesilla cuenta con 90 sillas, suponiendo que solamente haya personas en subida, que hay ocasiones en las que bajan personas, podemos tener 45 sillas y 4 personas por cada silla, es decir 180 personas que evacuar.

El PP se remite a la Orden de 15 de julio de 1998, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban los "Reglamentos de Explotación Tipo para las instalaciones de telecabinas, telesillas y telesquís".

La empresa explotadora deberá contar en su plantilla con el personal fijo o eventual necesario para realizar el salvamento. A día de hoy, el Partido Popular aseguraque no se cuenta con el personal necesario, "y no sirve decir que se cuenta con Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, etc., ya que puede ser que por numerosos motivos, como ventisca, corte de carretera, etc., no puedan acceder a la estación".

El plan incluirá de forma clara y precisa quien dirigirá las labores de salvamento, funciones de los mandos intermedios, personal especializado y personal colaborador. No existe personal especializado en la estación capaz de llevar a cabo la evacuación del telesilla. Este trabajo, que en planes de años anteriores se establece que se llevará a cabo en un tiempo de tres horas, exige a las personas que lo ejecutan un estado físico excelente, y habito de hacerlo. Simplemente estar tres horas colgado de un arnés trabajando es un esfuerzo físico enorme, y no existen personas suficientes para llevarlo a cabo.

Personal especializado: Es el encargado de realizar las distintas labores de salvamento según las órdenes e instrucciones del Jefe de Equipo. Conocerán el funcionamiento y manejo de los elementos a utilizar y disfrutarán de unas condiciones físicas adecuadas a los trabajos a realizar.

Plan de Operaciones: Este documento contendrá de forma resumida y concisa los datos y operaciones que deben conocer y ejecutar el personal encargado del salvamento.

Personal: Se relacionará el personal que debe intervenir con indicación de los cargos o puestos de trabajo que desarrollen en la empresa y, si fuera posible, con nombre y apellidos. Esta relación deberá actualizarse anualmente.

Adiestramiento y formación del personal: La empresa explotadora deberá disponer de personal suficientemente adiestrado en este tipo de operaciones, organizando periódicamente cursillos de formación y simulacros de salvamento.