El PP de Béjar culpa al gobierno municipal de la suspensión del Día del Calderillo

El PP de Béjar afirma "desmontar las mentiras del equipo de gobierno" que ayer anunciaba la suspensión del Día del Calderillo por la prórroga de las medidas de prevención en la comunidad por el alto riesgo de incendios. Los populares aseguran que la razón es que no se han solicitado los permisos pertinentes.

Según el PP, desde el Ayuntamiento de Béjar no se han solicitado los permisos pertinentes a la Junta de Castilla y León, como sí se había hecho en años anteriores. "La única verdad es que el Alcalde firma el día 18 de julio una Resolución de Alcaldía que dice que desiste del expediente para la organización de la Edición n° 48 del día del Calderillo (degustación popular y concurso gastronómico) alegando falta de tiempo”.

Los populares aseguran que en 48 años no había pasado nada igual, y que esta fiesta se ha celebrado en plena época estival, con las mismas restricciones, pero, con los cuidados extremos de limpieza total de la zona “que no se ha hecho a día de hoy”. El PP asegura que como medidas de precaución se ha de regar intensamente "desde por la mañana de toda la zona contigua a la Plaza de Toros”, además de la presencia de bomberos con un camión cisterna “para apagar cualquier conato de fuego al segundo de producirse, de la presencia de protección civil que también han colaborado con el Ayuntamiento de Béjar con un buen número de sus voluntarios, así como la policía municipal velando también por el buen transcurso de la actividad; "nunca ha pasado nada y tanto los bejaranos como los turistas han podido, durante estos 48 años, disfrutar de nuestro plato típico y de una jornada de convivencia”.

El PP lamenta que no se celebre la fiesta acusando al “tripartito” de culpar a “otras instituciones cuando no quieren realizar alguna actividad como es ésta por ejemplo, muy consolidada y muy apreciada por todos los bejaranos, comarcanos y turistas”. “Dejen de intentar engañarnos con milongas de que la culpa es de la Junta de Castilla y León o de los bomberos que no querían acudir al lugar para la seguridad del lugar cuando sabemos que siempre han estado y han hecho un trabajo y una prevención extraordinaria y se lo agradecemos enormemente. Sabemos, además, que siendo un lugar dentro del municipio, es exclusivamente responsabilidad municipal y que no se habían pedido los permisos como se nos ha comunicado en las comisiones”, concluyen los populares en su protesta.

Equipo de Gobierno

El equipo de gobierno por su parte ha hecho pública la solicitud realizada a la Junta el pasado 27 de junio en la que se hacían constar los trabajos preventivos realizados por el consistorio, como la limpieza de maleza de la zona, que se humedecería el suelo, la restricción de accesos a la zona de barbacoas o la presencia de los bomberos de Béjar entre otras. La Junta de Castilla y León únicamente remitió la prohibición para realizar fuegos hasta el día 5, los que tenían autorización incluidos.