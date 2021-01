El PP critica la política económica, turística y de juventud del gobierno municipal

Los Populares hacen un balance muy negativo en los apartados de economía, juventud y turismo a lo largo del último ejercicio. En el apartado económico aseguran que no se han elaborado ordenanzas fiscales y que se sigue gobernando con las aprobadas por el PP. En este sentido añade que no se ha trabajado aun en el presupuesto y que "se rechaza pedir ayudas al gobierno de España y sin embargo se acepta entregar nuestro superávit al gobierno de España”.

En el área de juventud, la formación denuncia que “la alcaldesa ya insinuó en una ocasión que no debía hacer nada por los jóvenes de Béjar, pues el Ayuntamiento no tenía competencia para ello” y aseguran que se ha cerrado la Casa del Estudiante, el Centro de Ocio y no se realizan actividades ni de ocio, ni formativa.

En el ámbito del turismo desde el PP aseguran que no se ha realizado ningún proyecto en todos estos meses. “Todavía estamos esperando el Plan de Turismo o la mesa de trabajo que se iba a constituir. Solo han logrado acabar con la actual adjudicación de la Oficina de Turismo” y no ven con buenos ojos que haya más personal contratado en museos, para los mismos horarios y días de apertura, “incluso algunos cerrados como la Cámara Oscura o El Bosque cada vez que el personal tiene vacaciones”.

En este sentido también denuncian el abandono de la Plaza de Toros, nula relación con Portugal, ni solicitud de nuevos proyectos trasfronterizos, al igual que con la comarca.

Finalmente, aseguran que se está trasladando una imagen nefasta con la gestión realizada en La Covatilla.