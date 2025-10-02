Policía Nacional de Béjar celebra el Día de los Ángeles Custodios

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha participado este jueves en los actos conmemorativos del Día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. La jornada ha comenzado con una ceremonia religiosa en recuerdo de los agentes fallecidos, seguida de un acto institucional en el CMC Convento de San Francisco.

Durante el acto oficial se han entregado condecoraciones a dos agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Béjar, así como a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y al cuerpo de Bomberos de la ciudad, en reconocimiento a su compromiso con la seguridad y el servicio público.

En su intervención, el alcalde Antonio Cámara ha anunciado una propuesta significativa: “El Ayuntamiento, a través de su alcalde y a propuesta del procurador bejarano en las Cortes de Castilla y León, Raúl Hernández, ha enviado una propuesta a la Junta para conceder la Medalla del Mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León a la Comisaría de la Policía Nacional de Béjar”.