La Plataforma por la defensa de la sanidad de Béjar y comarca califica de exitosa la protesta

La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca, ha hecho público su agradecimiento a a todas las personas, entidades y asociaciones, negocios, comerciantes y cámaras de TVE 1 (programa LA HORA) la asistencia a la concentración del miércoles que exigía la vuelta de las urgencias hospitalarias 24 horas y de la hospitalización (ingresos) y en general el cese del desmantelamiento del Hospital Virgen del Castañar de Béjar.

Para el colectivo se han superado con creces las expectativas y agradecen el “apoyo incondicional de la gente ha sido emocionante y admirable. Hemos demostrado todos que estamos dispuestos a unirnos para que la Gerencia y la Consejería vean que con nuestra salud no se juega. Ahora somos más visibles y más fuertes”, destacan.

“Las personas a las que votamos para que nos representen no son dueños de nuestros derechos, si no garantes de los mismos y por ello no pueden ignorarlos, ni pisotearlos”, tal como destacó ayer la portavoz del colectivo, Marisa Díaz y cuyas declaraciones recogimos en i-bejar

Más de 10.500 firmas, unas 1.200 personas (pese al horario), 20.000 tarjetas sanitarias (35.000 si contamos las Comarcas vecinas), el porvenir delos menores, el bienestar de los mayores y el futuro de los pueblos son las razones que esgrimen desde la plataforma para justificar sus reivindicaciones . Reclaman el hospital tal y como estaba antes de la pandemia y dotarlo de presupuesto para convertirlo en Hospital Comarcal.

La plataforma recuerda que la próxima convocatoria será el miércoles 31 de marzo