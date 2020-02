CxByC asegura que Alejo pretende reventar la reunión de la mesa de La Covatilla

Justo la víspera de la reunión de la Mesa de Seguimiento de La Covatilla, Alejo Riñones ha pedido que Cs y TAB le ayuden a echar al PSOE del gobierno municipal para, textualmente; “revertir la situación de La Covatilla”. Así lo denuncia CxByC en un comunicado en el que además se preguntan “¿A qué situación se refiere? ¿A la que dejó él hace poco más de seis meses y que, como nos consta sobradamente, era desastrosa?”

Esta temporada, que no hay nieve, La Covatilla sigue recibiendo miles de visitantes que dejan su dinero en la zona, aseguran desde el colectivo. “Esto le parecerá mal, puesto que bajo su dirección la estación se cerraba si no se podía esquiar. Ahora se organizan eventos cada fin de semana y se abre el remonte en uso turístico para solaz y disfrute de cientos de visitantes (que pagan por ello). Esa es la mala gestión, aunque no hay nieve. Él lo hacía mejor, cerraba la estación y santas pascuas, no fuera que viniera alguien”, manifiestan desde CxByC.

El grupo pone en duda que el PP tenga un proyecto para La Covatilla, tal y como aseguran por eso se preguntan "¿Cuándo se ha presentado? ¿Qué dice su memoria y su presupuesto? ¿Cómo son los planos y el estudio de seguridad e higiene laboral? ¿Dónde está el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental? ¿Qué técnicos cualificados lo firman?”

Un proyecto que rondaría los 10 millones de euros

El proyecto al que se refiere CxByC es descrito por Alejo Riñones como un proyecto que consta de aumento de energía, balsa de agua con bombeo, nuevo edificio de acogida de esquiadores, nueva pista más, dos remontes más para la zona de debutantes y 55 cañones nuevos. Una estimación ponderada del posible presupuesto de ese `proyecto´, sin contar los costes de redacción y elaboración de éste, ronda los dies millones de euros. CxByC, además, afirma que “la idea, por ejemplo, de atiborrar la zona de debutantes con más remontes no nos parece la más acertada, si es que se trata de poner más remontes”.

El grupo político acusa a Alejo Riñones de haber realizado a dedo las contrataciones de los responsables de la estación de esquí. “… cómo decidía sobre contrataciones y presupuestos de manera directa, igual que el amo de una finca, o por qué nos ha hecho gastar a los bejaranos cientos de miles de euros en abogados y costas, tras multitud de juicios perdidos en relación con La Covatilla”, aclaran desde el grupo.