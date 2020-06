La corporación de Riñones trató de camuflar irregularidades en La Covatilla

El grupo político Ciudadanos por Béjar y Comarca (CxByC) asegura que la corporación dirigida por Alejo Riñones pretendió "camuflar o excusar la irregularidad cometida", se refieren al incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamiento de Béjar, desde que se hizo cargo de la estación de esquí [siendo Alejo Riñones alcalde, director general de las instalaciones], de realizar los preceptivos informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. Algo que según la formación política nunca hizo.

Hace apenas una semana, con fecha 29 de mayo de 2020, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolvió, por unanimidad de sus miembros, estimar la reclamación presentada a principios de febrero de 2019, siendo alcalde Alejo Riñones, frente a la denegación de información pública, solicitada por CxByC. Para dar cumplimiento a dicha Resolución, el Comisionado indica que “el Ayuntamiento de Béjar debe resolver expresamente la solicitud de información pública presentada, comunicando, en su caso, la inexistencia de los informes anuales sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes a la estación de esquí `Sierra de Béjar-La Covatilla´.

Esta Resolución (cuyo texto completo se puede consultar en este enlace del Comisionado de Transparencia, abunda en lo ya resuelto con fecha de 24 de abril de 2020, por la Oficina del Procurador del Común, ante la correspondiente reclamación, por parte de esta formación política, acerca del mismo asunto: El incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamiento de Béjar, desde que se hizo cargo de la estación de esquí de una obligación legal, como queda acreditado en ambas resoluciones.

Hace poco más de un mes, tras la publicación de la Resolución del Procurador del Común, desde Ciudadanos por Béjar expresaban lo siguiente: "La Resolución dictada por el Procurador del Común con fecha 24/04/2020, a partir de la queja presentada ante su oficina por esta formación política el día 31 de enero de 2019, señala de manera inequívoca que la Corporación presidida por Alejo Riñones ignoró requerimientos y pretendió camuflar o excusar la irregularidad cometida. El ayuntamiento de Alejo Riñones no presentó nunca los preceptivos informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, porque no podía informar de algo que nunca hizo. Cuando le solicitamos formalmente el documento en 2018, conscientes de que no podía aportar algo inexistente, se abstuvo de contestar; desacatando, conscientemente, la Ley de Transparencia. Esto queda ahora corroborado con la Resolución del Comisionado.También decíamos entonces, que este comportamiento, además, comportará, como indicaba la Resolución, la incoación de un expediente sancionador, ya que queda acreditado que desde 2014, no sólo no se ha presentado el informe, aun siendo requerido expresamente, sino que se ha venido incumpliendo reiteradamente la norma ambiental. ¿Tendremos que pagar los ciudadanos estos platos rotos? ¿Lo va a pagar Alejo? Una vez más se hace necesaria la petición de responsabilidad patrimonial. Cabe añadir a lo dicho entonces, que esta segunda resolución también ha sido reglamentariamente notificada a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a quien se solicitó informe por parte de la Comisión de Transparencia”.

Lo que refuerza la decisión de la formación política de presentar , una vez pasado el Estado de Alarma, querella contra el ex alcalde y actualmente concejal, Alejo Riñones Rico, por presunta prevaricación, solicitando inhabilitación por un periodo de nueve años. Considerán que así se podrá “evitar que sus acciones negligentes y abuso de derecho sigan provocando la sangría de miles de euros al ayuntamiento; a partir de la omisión consciente del obligado cumplimiento de las medidas previstas en la D.I.A. que afecta a la estación de esquí `Sierra de Béjar-La Covatilla´, de titularidad y gestión municipal.