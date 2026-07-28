Los bomberos de Béjar piden voluntad política para resolver su situación administrativa

Los bomberos del Ayuntamiento de Béjar y la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) han difundido un comunicado en el que exponen su posición sobre la situación del servicio municipal tras el pleno celebrado el 29 de junio de 2026. En el documento, ambas partes defienden la regularización jurídica de la plantilla mediante la funcionarización y consideran que este paso facilitaría la negociación de un futuro modelo de prestación del servicio junto a la Diputación de Salamanca.

El comunicado responde a distintos aspectos debatidos sobre la organización del servicio y desarrolla los argumentos jurídicos que, según la CUBP y los bomberos municipales, respaldan su planteamiento.

La CUBP defiende la funcionarización de la plantilla

El documento sostiene que los bomberos del Ayuntamiento de Béjar mantienen actualmente una relación laboral, pese a que históricamente han existido plazas de funcionarios en el servicio desde 1968. Asimismo, argumenta que la normativa autonómica y estatal reserva a personal funcionario el ejercicio de funciones que impliquen autoridad pública, por lo que considera que la situación actual debería adaptarse a la legislación vigente.

Los firmantes también afirman que las funciones desempeñadas por el personal laboral y el funcionario han sido las mismas, apoyándose en la Relación de Puestos de Trabajo, el convenio colectivo municipal y la documentación interna del servicio para sostener que los efectivos realizan labores propias de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Referencias al proceso de estabilización y la promoción interna

En el comunicado se explica igualmente que el proceso de estabilización desarrollado en el Ayuntamiento respondió a la Ley 20/2021, destinada a reducir la temporalidad en el empleo público. Además, se señala que la plantilla de bomberos ha oscilado entre 12 y 18 efectivos según los años analizados en las relaciones de puestos de trabajo publicadas por el Consistorio.

La CUBP dedica otro apartado a explicar el régimen de promoción interna previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y sostiene que el personal laboral fijo que desempeña funciones propias de personal funcionario puede participar en procesos de promoción interna para acceder a plazas funcionariales, siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa.

Propuesta de integración en el SPEIS

Como conclusión, la Coordinadora considera que la regularización jurídica de la plantilla permitiría que el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación de Salamanca pudieran estudiar, mediante el procedimiento legal correspondiente, la incorporación de estos profesionales al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la institución provincial.

Según el comunicado, esta opción permitiría aprovechar la experiencia de la plantilla municipal, reforzar el servicio provincial y evitar la pérdida de profesionales cualificados. Asimismo, sostiene que la situación actual solo podrá resolverse si existe "voluntad política" por parte de ambas administraciones.