Bejar, sin urgencias 24 horas, hospitalización y desde hace una semana sin rayos X

El miércoles se cumplirá una semana sin que se puedan realizar las pruebas diagnósticas de rayos X en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar. El obsoleto aparato dejó de funcionar el pasado día 31 de marzo debido principalmente a la antigüedad del equipo, "algo que sucede más a menudo de lo deseable", tal y como destacan desde la plataforma por la defensa de la sanidad de Béjar y comarca.

En otro orden de cosas el colectivo ha anunciado de forma oficial lo que ya avanzó su portavoz durante la concentración del pasado miércoles: la próxima concentración, que se organizará en breve, será a las puertas de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca. Está previsto coordinarse con otras plataformas, sindicatos, asociaciones, representantes políticos y grupos de ciudadanos descontentos con las actuaciones que Sacyl lleva a cabo en la provincia y en otras zonas de la comunidad, según indican.

Tal y como destaca Marisa Díaz, portavoz del colectivo “pasó el tiempo de la emergencia y de la urgencia. La pandemia ha dejado de ser excusa. Han tenido más de un año para observar, reaccionar y gestionar. La gente está cansada de esperar, aguantar y temer no sólo por su salud, también por su vida. No sólo en Béjar donde seguimos sin urgencias hospitalarias 24 horas, hospitalización y médico internista durante toda la semana que pueda gestionar los posibles ingresos. En la comarca de Ciudad Rodrigo que exige la incorporación de más especialistas para sus consultas y en Vitigudino donde llevan tanto tiempo pidiendo una UVI móvil para su comarca que no tiene autovía y está a más de 100 km de la capital. O en Ledesma que necesitan un soporte vital básico porque carecen de transporte sanitario. En las comarcas de Barco de Ávila y Piedrahita siguen pidiendo poder elegir, como dice la ley, el hospital de referencia por cercanía. Ya está bien de discriminar a las zonas rurales y a sus habitantes".

"No estamos pidiendo privilegios. Vamos a coordinarnos para exigir nuestros derechos”, concluye Díaz.