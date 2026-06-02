Béjar inicia la compra de un nuevo autobús urbano

El Ayuntamiento de Béjar ha iniciado el expediente para la adquisición de un nuevo autobús urbano, una licitación que llega después de años de incidencias en el servicio municipal y de un creciente malestar entre los usuarios por las averías del vehículo actual.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tiene un presupuesto base de licitación de 166.980 euros, IVA incluido, con un valor estimado de 138.000 euros. El plazo máximo de entrega será de 10 semanas desde la formalización del contrato, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el expediente municipal.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 16 de junio de 2026.

La memoria justificativa del contrato señala que la adquisición responde a la necesidad de modernizar la flota municipal, mejorar la seguridad y accesibilidad de los usuarios y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.

Un servicio marcado por las averías

La licitación llega después de varios episodios que han afectado al funcionamiento del autobús urbano de Béjar. El vehículo actual fue presentado en noviembre de 2020 como un autobús de segunda mano, adaptado para personas mayores, sillas infantiles y personas con movilidad reducida, con un coste de 30.000 euros más IVA. Desde su incorporación al servicio, el vehículo ha registrado diversas incidencias mecánicas y periodos de inactividad que han afectado al funcionamiento normal del transporte urbano.

Las incidencias se han intensificado en los últimos años, provocando suspensiones temporales del servicio y obligando al Ayuntamiento a buscar soluciones provisionales para mantener el transporte urbano. Uno de los episodios más recientes se produjo en febrero de 2026, cuando una avería obligó a suspender nuevamente el servicio, generando críticas vecinales y reabriendo el debate sobre la necesidad de sustituir el vehículo.

De las sustituciones temporales a la nueva licitación

El pasado mes de mayo, i-bejar ya avanzó que el Ayuntamiento estudiaba la compra de un nuevo autobús, previsiblemente eléctrico, tras los problemas acumulados en el transporte urbano.

La situación también derivó en protestas y concentraciones vecinales para denunciar las continuas averías, la falta de alternativas y el perjuicio para barrios como La Antigua, especialmente dependientes del autobús municipal para desplazarse al centro de salud, al mercadillo o al centro de la ciudad.

Criterio económico y plazo de entrega

La adjudicación se realizará con un único criterio: la oferta económica, valorada con hasta 100 puntos. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, la empresa tendrá un plazo máximo de 70 días, equivalente a 10 semanas, para entregar el autobús en las dependencias municipales.

Si el procedimiento se desarrolla según los plazos previstos, Béjar podría disponer de su nuevo autobús urbano después del verano. El pliego establece un plazo máximo de entrega de diez semanas desde la formalización del contrato, por lo que la incorporación del vehículo podría producirse previsiblemente entre septiembre y octubre de 2026. La llegada del nuevo autobús permitirá renovar una flota que en los últimos años ha sufrido numerosas incidencias y suspensiones temporales del servicio.