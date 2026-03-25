Béjar celebrará el 28 de marzo la Matanza Tradicional

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la celebración de la XV Fiesta de la Matanza Tradicional, una jornada festiva y gastronómica que tendrá lugar el próximo sábado, 28 de marzo, en el entorno de la Puerta del Pico.

Esta cita, ya consolidada dentro del calendario de actividades locales, pretende poner en valor las tradiciones vinculadas a la cultura popular y al aprovechamiento tradicional del cerdo, además de ofrecer una propuesta de ocio abierta a vecinos y visitantes.

Programa de actividades

La jornada comenzará a las 9:00 horas con el despiece del cerdo y la preparación de probaduras, una actividad que permitirá a los asistentes conocer de cerca los procesos tradicionales asociados a la matanza.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrará un taller infantil de elaboración de chorizos, pensado para acercar a los más pequeños a estas costumbres de forma didáctica y participativa.

A partir de las 12:30 horas, tendrá lugar una degustación gratuita de productos del cerdo, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Además, la organización ha anunciado el nombramiento de Domingo del Río Carretero como matarnero de honor, en reconocimiento a su vinculación con esta tradición.

Una tradición con arraigo en Béjar

La Fiesta de la Matanza Tradicional se ha convertido en los últimos años en una actividad destacada dentro de la programación cultural y festiva de la ciudad, contribuyendo a dinamizar el barrio de La Antigua y a fomentar la participación ciudadana.