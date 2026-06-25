Béjar acoge la representación gratuita de la obra "No es la guerra de Lucía" en el Teatro Cervantes

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Béjar organiza la representación de No es la guerra de Lucía, una obra escrita y dirigida por Laura Heristone que podrá verse el viernes 26 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes de Béjar. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

La propuesta utiliza el teatro como herramienta de reflexión para abordar una realidad que continúa presente en las aulas y en la sociedad: el acoso escolar y la LGTBIfobia durante la adolescencia.

Una historia sobre el respeto, la diversidad y la libertad

La trama sigue a Lucía, una joven que decide dar un paso valiente al compartir su orientación sexual con su mejor amiga. A partir de ese momento, la obra invita al público a reflexionar sobre valores como el respeto, la empatía, la diversidad y el derecho de cada persona a vivir su identidad y su orientación sexual con libertad.

El montaje pone el foco en las consecuencias que el rechazo y la discriminación pueden tener durante la adolescencia, una etapa especialmente vulnerable, y busca generar un espacio de diálogo y sensibilización a través de la cultura.

Una obra basada en experiencias reales

El texto nace de la experiencia personal de la autora, Laura Heristone, y de hechos reales vividos durante su juventud. A través de esta creación, la dramaturga pretende dar visibilidad a situaciones que muchas personas sufren en silencio, convirtiendo el escenario en un espacio para la denuncia, la reflexión y la concienciación social.

Reparto y equipo artístico

La representación contará con las interpretaciones de Laura Heristone, Esmeralda Suárez, Marifé Suárez y Laura Nieto.

El apartado técnico estará a cargo de Chus Pablos, responsable de la iluminación y el sonido, mientras que el vestuario ha sido diseñado por JM Cruz.

Desde la Concejalía de Igualdad se anima a la ciudadanía a asistir a esta representación, que combina cultura y compromiso social en una iniciativa abierta a todos los públicos.