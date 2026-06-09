El Teatro Cervantes acogerá el estreno de "Hilando Memorias"

El Teatro Cervantes de Béjar acogerá el próximo 16 de junio, a las 18:00 horas, el estreno del documental "Hilando Memorias", una producción realizada por el alumnado de 3.º de ESO del Colegio María Auxiliadora dentro del proyecto de Aprendizaje-Servicio "Una Sola Voz". La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Un homenaje a la historia textil de Béjar

"Hilando Memorias" nace de una pregunta: qué ocurre cuando una ciudad empieza a olvidar parte de su propia historia. A partir de esa reflexión, el alumnado ha desarrollado del colegio bejarano un trabajo de investigación y recuperación de la memoria oral vinculada al pasado textil de Béjar.

Durante el curso, los estudiantes han entrevistado a antiguos trabajadores y vecinos relacionados con el sector, han visitado fábricas históricas y empresas en activo, y han colaborado con asociaciones locales para profundizar en el legado de una industria que marcó durante siglos la vida económica y social de la ciudad.

El documental recoge testimonios, recuerdos y experiencias de quienes vivieron aquella etapa y pretende rendir homenaje a una generación que contribuyó a construir la identidad de Béjar, conocida históricamente como “La Manchester castellana” por el peso de su industria pañera.

Colaboración de entidades y vecinos

El proyecto ha contado con la colaboración de Cruz Roja de Béjar, la historiadora Carmen Cascón, la fábrica Manuel Bruno Fraile, la residencia del Buen Pastor, Sastrería Raúl Rodríguez, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Exalumnos y varias personas que han compartido sus vivencias con el alumnado.

Además del documental, la iniciativa ha incluido acciones de sensibilización y difusión del patrimonio textil bejarano, así como la elaboración artesanal de bolsas de tela confeccionadas con paño de Béjar, símbolo del vínculo entre memoria, tradición y futuro.

Con este estreno, el alumnado quiere compartir con la ciudad un trabajo que va más allá de una producción audiovisual: una invitación a escuchar, recordar y valorar las historias que forman parte de la identidad colectiva de Béjar.