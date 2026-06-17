El Teatro Cervantes se llena para el estreno de "Hilando Memorias", homenaje a la historia textil de Béjar

El Teatro Cervantes de Béjar acogió ayer el estreno de Hilando Memorias, el documental elaborado por los alumnos de 3º de ESO del Colegio María Auxiliadora dentro de su proyecto de Aprendizaje-Servicio centrado en la recuperación de la memoria textil de la ciudad.

El acto resultó un auténtico éxito de participación, con el teatro prácticamente lleno y una gran acogida por parte del público. Además, se vendieron la totalidad de los bolsos solidarios confeccionados a partir de retales cedidos por la empresa Manuel Bruno Fraile y elaborados gracias a la colaboración de distintas entidades y asociaciones locales.

Los propios alumnos fueron los protagonistas y responsables de todo el evento. Se encargaron de abrir el acto, presentar la iniciativa y el documental, recibir al alcalde de Béjar para escuchar sus palabras de apoyo y cerrar la jornada agradeciendo la colaboración de todas las personas que han hecho posible este trabajo.

Durante la proyección, el público pudo descubrir los recuerdos, experiencias y testimonios de antiguos trabajadores y trabajadoras de las fábricas textiles bejaranas. El documental logró emocionar a muchos de los asistentes, despertando recuerdos y sentimientos compartidos, aunque también dejó espacio para anécdotas entrañables y momentos de humor que arrancaron numerosas sonrisas.

Un homenaje a la memoria industrial de Béjar

Hilando Memorias ha supuesto mucho más que la realización de un documental. Ha sido un encuentro entre generaciones y un homenaje sincero a todas aquellas personas que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación, formaron parte de una industria que marcó profundamente la identidad de Béjar.

Con esta iniciativa, los alumnos han contribuido a conservar una parte fundamental del patrimonio de la ciudad, demostrando que la memoria colectiva sigue viva cuando se escucha, se comparte y se transmite a las nuevas generaciones.

La ovación final del público puso el mejor broche posible a una tarde cargada de emoción, reconocimiento y gratitud hacia quienes ayudaron a tejer la historia textil de Béjar.

Documental Hilando Memorias, Béjar