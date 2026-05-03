SEMINCI llega a Béjar con cuatro proyecciones en mayo

Béjar acogerá durante el mes de mayo una nueva edición del ciclo Comunidad SEMINCI, una iniciativa de la Filmoteca de Castilla y León que acercará el cine de autor reciente a la ciudad con cuatro proyecciones gratuitas en el Teatro Cervantes, todos los viernes a las 20:30 horas.

La programación forma parte de la oferta cultural impulsada por la Junta de Castilla y León, que incluye 632 actividades en toda la Comunidad durante este mes, según la información oficial.

Programación completa en el Teatro Cervantes

El ciclo en Béjar se desarrollará con una película cada semana:

8 de mayo → Blue Sun Palace

→ Blue Sun Palace 15 de mayo → Vermiglio

→ Vermiglio 22 de mayo → La receta perfecta (Holy Cow)

→ La receta perfecta (Holy Cow) 29 de mayo → Sex (Sexo en Oslo)

Todas las sesiones serán con entrada gratuita hasta completar aforo.

Comunidad SEMINCI

El ciclo Comunidad SEMINCI tiene como objetivo difundir una selección de títulos destacados del panorama cinematográfico internacional que han pasado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), uno de los festivales más prestigiosos del cine independiente en España.

La inclusión de Béjar en esta programación refuerza la apuesta por descentralizar la oferta cultural y acercar propuestas de calidad a municipios de menor tamaño, favoreciendo el acceso a la cultura en el ámbito local.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación cultural de mayo de la Junta de Castilla y León, que contempla 632 actividades en museos, bibliotecas, archivos y centros culturales de las nueve provincias.

Entre los principales hitos del mes destacan también la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo) y el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL), que tendrá lugar en Salamanca a finales de mes.