El Ayuntamiento de Béjar publica la lista de empleo de Peones Forestales

Desde el Ayuntamiento de Béjar se ha dado a conocer que se encuentran publicadas desde hoy, 8 de mayo, la lista provisional de la bolsa de empleo de Peones Forestales en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Béjar.

Además, se han publicado la lista de no admitidos de peones de forestal y la lista de no admitidos de todas las bolsas, por no especificar al puesto al que se optaban.

El plazo para presentar las reclamaciones es de 5 días naturales, finalizando el plazo el día 13 de mayo. Las reclamaciones se podrán presentar telemáticamente por la sede electrónica o de forma presencial el miércoles 13 de mayo, en el registro general del Ayuntamiento de Béjar en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Para cualquier duda o consulta sobre el expediente, se pueden realizar mediante correo electrónico a empleo@aytobejar.com previa identificación, para lo que será necesario adjuntar el DNI.