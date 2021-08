La PDBB acusa al Ayuntamiento de Béjar de plagiar una propuesta de El Bosque

La Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar acusa al consistorio de "copiar descaradamente" una propuesta del Grupo Cultural San Gil e Izquierda Unida para El Bosque. En concreto hacen referencia al anuncio realizado por parte del Ayuntamiento sobre los nuevos ciclos formativos de jardinería, cuya solicitud al órgano regional competente se publicitó el pasado 28 de junio. Esta reproduce una de las propuestas del Grupo Cultural San Gil e Izquierda Unida presentadas en 2016, dentro de un amplio conjunto de ideas bajo el título «Propuesta de actividad económica y empleo en la villa renacentista El Bosque de Béjar».

San Gil — integrante de la Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar— no le ha sentado nada bien que no se les haya citado. Algo que, por otra parte, no le parece mal a Elena Martín Vázquez. La alcaldesa en declaraciones a i-bejar.com asegura que no tendrá ningún problema en decir que San Gil también realizó esa propuesta, pero que no hubiese estado mal que se hubieran congratulado en vez de acusar de esta manera.

Según la PDBB, la propuesta original se presentó públicamente por IU y San Gil el 16 de agosto de 2016, se difundió y, pocos días después, fue entregada formalmente, en formato impreso, en el Registro del Ayuntamiento de Béjar, de la Dirección General de Patrimonio y de la Consejería de Cultura. "Tan sólo la responsable de esa Consejería, entonces Josefa García Cirac, tuvo la dignidad de acusar recibo del envío y agradecer la aportación de los dos colectivos, con la promesa de remitirla a la Dirección General correspondiente para su estudio y valoración”, indican desde la plataforma.

La propuesta también se hizo llegar a las formaciones políticas con representación municipal, entre ellas el PSOE. “Cinco años después, nos desayunamos con que este Ayuntamiento mudo y sordo (tanto monta, monta tanto Alejo como María Elena) se pone guapo para la foto vendiendo como propio algo ajeno, esperando que los ciudadanos aplaudan a rabiar y celebren con una conga sus originalísimas ideas. Nunca es tarde para rectificar y hacer caso de lo que estos y otros colectivos venimos proponiendo desde 1999, aunque se agradecería citar la fuente o los autores. Todavía sería mejor si no dejasen pasar tantos años para ponerlas en marcha”, aseveran desde la plataforma.

Elena Martín Vázquez

La alcaldesa, que se encarga directamente de los temas relacionados con El Bosque de Béjar, asegura que la propuesta municipal forma parte del desarrollo de Jarcultur, el proyecto transfronterizo de jardines históricos que se inició con las acciones de conservación, valorización y promoción de los Jardines Históricos Mata Nacional do Bussaco —Portugal— y El Bosque de Béjar, del que también forman parte las acciones que en materia cultural se están llevando a cabo en El Bosque.

El Ayuntamiento considera que sería interesante la puesta en marcha de un ciclo formativo de Jardinería y así lo anunció. "Si es una propuesta suya deberían estar contentos", asegura. La alcaldesa recordó que en el Plan Director para el Bosque de Béjar se apunta esta posibilidad: la de que el BIC, El Bosque, albergue acciones formativas, como la propuesta.

Martín Vázquez afirma que quizá se debió mencionar que San Gil e IU realizaron la propuesta y añade que no le dolerán prendas en indicarlo en la próxima comparecencia “yo no tengo ningún problema en atribuir méritos a quien corresponda”, aseguró en referencia a la propuesta cuya consecución será muy laboriosa.

Propuestas sobre El Bosque

Desde la Plataforma Para la Defensa de El Bosque de Béjar proponen al consistorio que "copien todas las ideas y de forma íntegra". Se refieren a las ideas incluidas en el documento en el que se encuentra la que dicen que ha sido copiada. Mencionan, en concreto, la propuesta principal sobre formación en jardinería, que contemplaba una posibilidad de mayor rango: la de la enseñanza superior, equiparable a una titulación universitaria, para formar en El Bosque a futuros arquitectos paisajistas. "La idea de implantar ciclos formativos de jardinería no era más que el plan B de la propuesta, así que nuestras autoridades municipales nos copian el plan B con cinco años de retraso y se olvidan del plan A”, aseguran invitando a la alcaldesa a reunirse para poner en marcha las propuestas sobre El Bosque.