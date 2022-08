El albergue de Llano Alto recibe más de 3 millones de euros para su modernización

Con el fin de mejorar y modernizar sus instalaciones deportivas, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha destinado un total de 3.278.344 euros, de los cuales 2.701.406 están sustentados por fondos de la Unión Europea, para la mejora del Complejo Deportivo en Llano Alto, en Béjar.

Este complejo, dependiente de la Consejería, ha remodelado recientemente algunas de sus instalaciones deportivas, en torno a las que se encuentra una residencia para usos asociados al deporte. Se trata de un edificio destinado a estancias cortas, con un doble uso: estancia para concentraciones deportivas y albergue para usos recreativos de montaña. Este complejo recibe una media de 5.000 usuarios al año, realizándose en torno a 13.000 pernoctaciones en régimen de pensión completa.

Actuaciones de mejora energética

Con estos fondos, la Consejería pretende realizar una serie de actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio, como el aprovechamiento de la luz solar; la digitalización y los controles para el ahorro de energía; la realización de un estudio bioclimático de los patios y la reducción de los niveles de concentración de radón.

Estas actuaciones mejorarán la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio, en cuanto a cubiertas, fachadas y suelos, centrándose especialmente en la mejora del actual tejado de fibrocemento, muy contaminante y poco eficiente energéticamente. Del mismo modo, se procederá al uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, así como a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Asimismo la Consejería llevará a cabo tareas de mejora de la funcionalidad, flexibilidad y organización de los espacios del edificio.

Esta inversión mejorará, asimismo, la accesibilidad física, cognitiva y sensorial del edificio. En este sentido, se estudiará incluir un mínimo de 10 habitaciones adaptadas para deportistas con discapacidad.

Con todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en estas instalaciones deportivas, se contribuirá a la dinamización económica de Béjar y del entorno rural de la zona, potenciando la presencia de un mayor número de deportistas, y, en definitiva, de visitantes a la localidad, mostrando las excelencias turísticas de la comarca en un incomparable espacio natural.

