¿Qué es la presbicia y cómo elegir unas gafas de farmacia?

Los problemas de vista son extremadamente comunes entre la sociedad y es que cada vez más debido al prolongado uso de las pantallas y de la tecnología, nuestra vista queda expuesta a más estímulos y, por tanto, es mucho más probable que esta se deteriore o se canse. Son muchas las personas que ya desarrollan problemas de miopía, astigmatismo, hipermetropía u otras deficiencias a edades tempranas, pero luego hay otras que conservan la buena salud ocular hasta llegada la edad adulta, donde es prácticamente seguro que comiencen a notar la vista cansada conocida como presbicia.

Si tenemos en cuenta que casi todos los problemas de vista se pueden sobrellevar perfectamente con gafas, entonces no tenemos por qué preocuparnos, ya que esto también sucede con la presbicia. De hecho, la presbicia o vista cansada es uno de los problemas oculares más baratos de solventar, puesto que, a diferencia de otros que requieren de un estudio personalizado de la vista de cada individuo, en este caso nos encontramos ante un tipo de fallo ocular que puede corregirse de forma generalizada obteniendo gafas en establecimientos como farmacias o parafarmacias.

Y es que si eres una de esas personas que ha empezado a sufrir pérdidas de visión y ha visto las gafas en la farmacia pero nunca se atrevió a comprarlas por miedo, en este artículo te contamos si es recomendable usar las gafas de farmacia para la presbicia y cómo elegir las adecuadas para ti según tus condiciones en la vista.

¿Qué es la presbicia?

Una de las preguntas más habituales que se realizan muchas personas que comienzan a notar esta vista cansada es la de qué es la presbicia o en qué consiste realmente la vista cansada, puesto que existen multitud de problemas de vista y este puede aparecer como un caso único con la edad o puede ir acompañado de otros problemas como el astigmatismo, la miopía, etcétera.

Cuando hablamos en la presbicia tenemos que mencionar que es un problema ocular que se manifiesta prácticamente en todas las personas mayores una vez que alcanzan los 40 o 50 años y que consiste principalmente en la dificultad para enfocar correctamente todos los objetos cercanos. Por esto, decimos que suele tener un impacto directo en las actividades que se realizan con las manos, por ejemplo, como la de la costura o la lectura.

Y es que la presbicia es el tipo de problema ocular que afecta directamente a la vista a corta distancia, de modo que, aunque puede asimilarse a la hipermetropía o al astigmatismo, tiene sus propias condiciones que la hacen más fácil de diagnosticar, y por tanto que permiten la opción de utilizar unas gafas cuya graduación sea genérica en lugar de especializada.

Hablamos que la presbicia es causada por la evolución natural de las funciones corporales o, lo que es lo mismo, por la edad, por lo que es bastante difícil de evitar. Pero, sin embargo, a diferencia de otros problemas de vista, este es el más benigno y el más fácil de solventar. De esta forma, la presbicia es un proceso largo y progresivo, y con el paso de los años la vista puede ir evolucionando y empeorando en dicha condición, por lo que llegados a los 50 años más o menos será cuando la pérdida de visión logre estabilizarse definitivamente.

¿Es recomendable usar las gafas de farmacia de presbicia?

Lo que hay que entender es que, como hemos mencionado, las gafas de farmacia se crean como una solución genérica que no está diseñada para ningún individuo en concreto y, por lo tanto, estas gafas son modelos estándar para cualquier individuo según las distintas graduaciones.

Por este motivo, hay que entender que los especialistas recomiendan el uso de las gafas de farmacia como una solución temporal; es decir, para usarlas en un viaje o a ratos cortos, pero siempre es más aconsejable acudir al médico, ya que cada individuo cuenta con unas características que determinan su problema de visión y estas gafas podrían no estar adaptadas a tus ojos, en este caso resolverán el problema de la vista cansada, pero no serán las adecuadas a largo plazo.

Aun así, hay que entender que lo bueno que tienen estas gafas es que cada vez se ofertan mayores modelos y que son de fácil adaptación. Sin duda, lo que más las hace destacar es que son muy económicas y son ideales para cualquier eventualidad, incluso pueden ayudarte a paliar dolores de cabeza.

Para ello, lo mejor es que acudas a un centro de confianza donde puedan asesorarte sobre las mejores gafas para la presbicia, ya que siempre será mejor que pidas ayuda a los profesionales para que te recomienden el tipo de gafa que se adecuará mejor a ti. Si estás buscando un lugar al que acudir a por tus gafas de presbicia, puedes echarle un vistazo a los productos de parafarmacia en PacoPerfumerias.com, pues esta tienda cuenta con distintas opciones de gafas de presbicia que te resolverán los problemas de vista cansada.

De esta forma, una vez se tienen en cuenta todas estas recomendaciones podrás usar tus gafas, pues verás que al adquirirlas y ponértelas para la lectura o cualquier manualidad que realices notarás que desaparecen las molestias en los ojos, los dolores de cabeza y otros síntomas que se asocian con este problema de vista. El ojo estará mucho más descansado y será capaz de enfocar correctamente los objetos, de modo que podrás dejar de ver las siluetas borrosas y disfrutar de una vista renovada.

Cómo elegir gafas de farmacia para presbicia

Tal y como nos comentan los expertos de wikitecnologia.com, a la hora de elegir gafas de farmacia para la presbicia es importante tener en cuenta que no todas las gafas valen. Nuestros ojos son muy valiosos y tenemos que cuidarlos, por lo que deberemos escoger un modelo de gafas que se adapte en la mayor medida posible a nuestra pérdida de visión y a nuestros ojos.

Lo primero que tienes que buscar en unas gafas de farmacia es la etiqueta, pues esta te confirmará que el modelo que tienes entre las manos está estandarizado y cumple con los requisitos de la normativa óptica europea; es decir, que tienen una calidad real apropiada para la vista y que no van a resultar perjudiciales. Al ser un objeto que se crea en masa, se venden muchos modelos que no están supervisados, por lo que si no ves una etiqueta evita comprar las gafas.

Se puede realizar sin problema este tipo de compras online, pues la información de la etiqueta ya viene dada en la propia página del producto, lo que te facilita mucho informarte sobre las características de las gafas que vas a obtener. Hay modelos diferentes con monturas variadas, y teniendo en cuenta que se trata de gafas cuya graduación es estándar, puedes comprarlas online sin tener que preocuparte de que no vayan a servirte.

Lo que sí, a la hora de escoger tus gafas para la presbicia, especialmente si vas a realizar la compra online, escoge unas gafas que te resulte estéticamente bonitas y que casen con tu estilo, pues es probable que tengas que llevarlas a menudo y encontrar unas gafas que se adapte a todo tipo de looks te facilitará mucho el día a día, al poder utilizarlas en multitud de contextos sin que desentonen.

Si tienes la seguridad de que padeces presbicia o vista cansada, nuestra recomendación es que busques unas gafas indicadas para ese uso, como las que ofrecen en PacoPerfumerias. No tardarás en encontrar un producto que se adapte a tus necesidades y que te ayude a sortear un problema que, de no ponerle solución temprana, podría empeorar fácilmente al seguir forzando la vista en según qué escenarios, como son las muchas horas frente a un ordenador durante las jornadas de trabajo.