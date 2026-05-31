Un final épico decide la Ultra Vetona en una edición récord en Béjar

La XIII Ruta Vetona volvió a convertir este sábado a Béjar en uno de los principales referentes del trail running del oeste peninsular. La cita deportiva reunió a cerca de 800 participantes entre la Ultra Vetona, el Maratón Vetón y la Mini Vetona, una cifra que prácticamente duplica la registrada en la edición anterior y que refuerza el papel del evento como motor deportivo y turístico para la ciudad.

La Ruta Vetona impulsa el turismo y la economía local

La organización registró 90 inscritos en la Ultra Vetona, 204 en el Maratón Vetón y 480 en la Mini Vetona, consolidando el crecimiento de una prueba que cada año atrae a corredores y visitantes de numerosos puntos de España.

Durante todo el fin de semana, hoteles, alojamientos rurales, bares, restaurantes y comercios de Béjar y la comarca recibieron a deportistas y acompañantes, generando un importante movimiento económico y reforzando la imagen de la ciudad como destino para el turismo deportivo.

La combinación de deporte de montaña, patrimonio, gastronomía y naturaleza continúa siendo uno de los principales atractivos de una prueba que se ha consolidado como una de las más destacadas del calendario regional.

Un final decidido por un segundo en la Ultra Vetona

La prueba reina arrancó a las 06:00 horas desde la Plaza de Santa Teresa con un recorrido de 96 kilómetros. La carrera masculina mantuvo la emoción hasta el último instante, con Alejandro Gómez y Alberto Villalba disputándose la victoria por las calles de Béjar tras más de nueve horas de esfuerzo.

Finalmente, Gómez cruzó la meta en 9 horas, 28 minutos y 22 segundos, apenas un segundo por delante de Villalba. El tercer puesto fue para Xavier Abasolo, que completó el recorrido en 9:40:28.

Clasificación masculina Ultra Vetona

1.º Alejandro Gómez – 09:28:22

– 09:28:22 2.º Alberto Villalba – 09:28:23

– 09:28:23 3.º Xavier Abasolo – 09:40:28

En categoría femenina, la carrera estuvo marcada por la descalificación de la líder provisional, Esther Gijo, tras completar parte del recorrido en sentido contrario. Esta circunstancia permitió que Ana María Martínez asumiera el liderato y se proclamara vencedora con un tiempo de 13:59:57.

Clasificación femenina Ultra Vetona

1.ª Ana María Martínez – 13:59:57

– 13:59:57 2.ª Irene Ingelmo – 14:17:12

– 14:17:12 3.ª Clasificación pendiente de confirmación

Iván Bernardo y María del Castillo dominan el Maratón Vetón

El Maratón Vetón comenzó a las 08:30 horas y volvió a consolidarse como una de las modalidades más atractivas de la Ruta Vetona.

En categoría masculina, Iván Bernardo fue ampliando progresivamente su ventaja hasta imponerse en meta con más de cinco minutos sobre Jorge Hernández. El podio lo completó Roberto Alonso.

Clasificación masculina Maratón Vetón

1.º Iván Bernardo – 03:21:07

– 03:21:07 2.º Jorge Hernández – 03:26:29

– 03:26:29 3.º Roberto Alonso – 03:29:04

En mujeres, María del Castillo Calles lideró la carrera de principio a fin y logró la victoria con una amplia ventaja sobre Ana María García Sánchez, mientras que Carla Gorina ocupó la tercera posición.

Clasificación femenina Maratón Vetón

1.ª María del Castillo Calles – 04:18:11

– 04:18:11 2.ª Ana María García Sánchez – 04:32:27

– 04:32:27 3.ª Carla Gorina – 04:46:47

La Mini Vetona reúne a 480 participantes

La principal novedad de esta edición fue el horario vespertino de la Mini Vetona, que arrancó a las 18:00 horas y congregó a 480 participantes entre corredores, senderistas y familias.

La posibilidad de completar el recorrido caminando o corriendo convirtió la prueba en una auténtica fiesta del deporte popular. Uno de los momentos más destacados volvió a vivirse en Candelario, donde vecinos y visitantes animaron masivamente a los participantes.

Clasificación masculina Mini Vetona

1.º José Manuel Casado – 01:02:45

– 01:02:45 2.º Pablo Martín – 01:03:18

– 01:03:18 3.º Samuel González – 01:04:09

Clasificación femenina Mini Vetona

1.ª Casty García – 01:15:00

– 01:15:00 2.ª Verónica Rodríguez – 01:15:02

– 01:15:02 3.ª María José Carpio – 01:17:49

El papel clave del voluntariado

La organización quiso destacar la labor desarrollada por los voluntarios y colectivos implicados en el evento, entre ellos el Club de Montañeros Sierra de Béjar, el Grupo Bejarano de Montaña, Protección Civil de Béjar y la Policía Local, además de numerosas asociaciones de la comarca. Su trabajo resultó fundamental para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las distintas pruebas.

La Ruta Vetona continúa con la BTT

La programación deportiva continua este domingo con las pruebas de bicicleta de montaña, que reúne a cerca de 200 participantes entre la Ruta Vetona BTT de 93 kilómetros y la Mini Vetona BTT de 48 kilómetros, poniendo el broche final a un fin de semana marcado por el deporte y la promoción del entorno natural bejarano.