La federación sanciona al Béjar Industrial por alineación indebida

La FCyLF ha notificado eal CD Béjar Industrial una sanción competitiva por alineación indebida por medio de la cual resta 3 puntos al club y da por perdido su partido contra el CD Hérgar jugado en la jornada 1.

En dicha sanción se notifica la pérdida de puntos tras la participación de Tomás Lobo en el partido mencionado. El CD Hérgar ha reclamado a la Federación la alineación indebida del Béjar Industrial en dicho encuentro entendiendo que el Béjar había actuado de mala fe “tratando de incumplir las normas y obteniendo ventajas de esta irregularidad”.

La confusión está suscitada por el vacío legal tras no haberse podido disputar los últimos partido de la pasada temporada por culpa de la pandemia.

No ha ocurrido lo mismo en casos similares en los que otros clubes, a pesar de haber incurrido en el mismo error y no habiendo ganado su partido, no alegaron la alineación indebida de su rival, manteniendo de esta forma el Fair Play que siempre ha sido bandera de estas categorías.. No ha sucedido así con el Hergar que de esta manera obtiene la victoria en los despachos.

Desde el club textil se asegura que “el CD Béjar Industrial en ningún caso ha querido obtener ventaja competitiva alguna con la participación de Tomás Lobo en dicho partido y malinterpretó la norma de sanciones por 5ª amonestación en el último partido jugado la temporada pasada, entendiendo que la sanción que tenía que recaer en el jugador quedaba eliminada al no haberse podido disputar las últimas jornadas de la temporada 2019/2020.

El club alega ante la federación que el error ha sido debido al vacío legal de la norma en una situación inédita debido a la pandemia por la que la finalización de la temporada pasada se vio interrumpida. “Entendemos, y así lo hemos comunicado, que si las normas se han podido adaptar a la nueva situación a la hora de modificar los ascensos y descensos y el cambio del plan competicional, sea entendida esta situación como un error motivado por el desconocimiento o mal entendimiento de dicha norma”, asegura el club en un comunicado oficial.

Una vez conocida la sanción, el CD Béjar Industrial ha propuesto a la FCyLF hacer cumplir la sanción a dicho jugador en el siguiente partido desde la notificación de dicha sanción. El club dispone de 10 días para recurrir la sanción y así lo hará.